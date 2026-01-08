竹郵捐贈生活物資 溫暖守護獨居長者

新竹郵局與新竹市仁愛社會福利基金會攜手慰問獨居長者。





歲末寒冬之刻，新竹郵局8日與新竹市仁愛社會福利基金會攜手辦理關懷、慰問獨居長者公益活動。新竹郵局吳進益局長帶領同仁拜訪協會，並捐贈生活物資一批，與長者閒話家常，表達關懷之意。

仁愛社會福利基金會特別致贈感謝狀，並讚揚新竹郵局所發起的公益活動，對地方社福單位有號召意義，除了捐贈物資部分，面對人力短缺，希望有更多志工可以參與關懷和陪伴長者。

吳進益局長表示，寄望以「郵心相連 傳愛永續」為主題持續與地方機關、社福團體配合，偕同關懷弱勢族群，以及溫暖守護獨居長者，讓新竹郵局成為大家的好厝邊。

