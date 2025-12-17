竹風好市集人氣王 竹市府表揚38家在地優選品牌

新竹市二0二五「竹風好市集」暨品牌優選認證活動，代理市長邱臣遠十七日頒發獎座予三十八家在地優選品牌店家前三名，並頒發最大獎GOGORO電動機車。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市二0二五「竹風好市集」暨品牌優選認證系列活動圓滿落幕，新竹市政府十七日於市府大廳舉辦優選認證頒獎記者會，由代理市長邱臣遠頒發認證獎座予三十八家在地優選品牌店家，並同步表揚市集消費抽獎幸運得主及「品牌人氣王」攤商，為歷時近三個月的系列活動畫下完美句點。

邱臣遠表示，「二0二五竹風好市集」自九月二十日至十一月三十日連續十一週登場，規劃烘焙甜點、異國料理及蔬食等多元主題，吸引逾二十五萬人次參與，帶動市集及周邊商圈超過三千一百萬元消費，落實市府推動舊城商圈發展政策，成功活絡人潮與買氣，成為市民假日休閒的重要場域。另結合「新竹FUN聖誕」光雕秀與聖誕市集，以及後續跨年晚會、新春市集與燈會活動，市府持續辦理多元活動，為竹市注入動能，展望明年再創榮景。

此外，活動期間市府同步推出「市集×商圈消費抽獎」促銷機制，鼓勵民眾於市集及合作店家消費滿額即可參與抽獎，並透過線上直播公開抽出多位幸運得主，獎項包含任天堂Switch 2遊戲機、Dyson吸塵器、Apple iPad Air、Apple iPhone 17 Pro，以及最大獎GOGORO電動機車，讓參與民眾在消費之餘也能感受滿滿驚喜與幸福。

城銷處指出，今年首度推出的「新竹市在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審機制，從一百四十家店家中嚴選出三十八家深具特色的在地品牌，包含前三名「草根豐味」、「H CAFE」、「海瑞摃丸」，以及「阿忠冰店」、「老店薑母雞」、「喜劇收場」、「影咖啡」、「MUS烘焙坊」等兼具歷史底蘊與創新能量的老字號與新秀品牌，充分展現新竹豐富多元的城市文化與美食樣貌；同時辦理「品牌人氣王」票選活動，由民眾選出十家高人氣品牌，持續提升在地美食能見度。

城銷處表示，透過市集活動結合品牌優選認證、消費抽獎及人氣票選等多元推廣機制，不僅提升活動層次，也有系統性扶植在地品牌成長，協助店家拓展市場與品牌影響力。未來市府將持續策劃更多兼具創意與經濟效益的行銷活動，帶動人潮、活絡商圈，促進城市經濟正向循環。