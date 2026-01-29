竹風漁市二月七日嶄新開幕！ 高虹安市長推加倍券 邀民眾到新竹漁港消費挺在地

竹風漁市二月七日嶄新開幕，市府今舉行宣傳記者會。

▲竹風漁市二月七日嶄新開幕，市府今舉行宣傳記者會。

新竹市政府二十九日於市府大廳舉辦「竹風漁市開幕暨加倍券宣傳記者會」，市長高虹安宣布嶄新的新竹漁港直銷中心正式命名為「竹風漁市」，並將於一一五年二月七日嶄新開幕，同步推出加倍券活動，邀請市民朋友走進市場消費，用行動支持在地漁民、攤商，振興新竹市在地經濟與產業發展。

新竹市長高虹安二十九日表示，竹風漁市是市府推動新竹漁港環境改善與市場轉型的重要成果，歷經規劃設計、工程推動，以及疫情與物價波動等多重挑戰，在市府團隊、工程單位與新竹區漁會共同努力下，終於完成這座兼具漁港特色與現代機能的全新漁市，以全新的面貌與大家見面，象徵新竹漁港邁入全新發展階段。

廣告 廣告

高虹安市長指出，為了迎接竹風漁市啟用這個重要時刻，市政府也特別規劃了一系列促銷活動與加碼好康，讓新竹市民重新認識竹風漁市。這次市府特別推出「加倍券」活動，共規劃三萬一千張加倍券，從二月七日起每日限量發放。民眾只要以一百元兌換，即可獲得二百元面額的加倍券，並可直接在竹風漁市內的生鮮攤位與餐飲店家使用，邀請全國各地的民眾，在春節期間來新竹漁港走走逛逛，用實際行動支持在地漁民與攤商。

高虹安市長特別感謝新竹區漁會長期配合市府政策，不論是在工程期間協助攤商溝通協調，或在後續營運整備上，都扮演非常關鍵的角色。未來竹風漁市的營運，也將由市府、漁會攜手攤商共同推動，讓市場穩定發展、順利銜接新階段營運。

高虹市長指出，近年國際經濟環境變動快速，包括美國新關稅政策等因素，對民眾生活與產業經營造成壓力，對此市府發放市民每人五千元消費金，協助減輕市民負擔，同時提振在地消費動能，讓資源回到市民生活與地方產業。此次配合竹風漁市開幕，市府進一步推出優惠活動，自二月七日起至四月五日於竹風漁市發放加倍券，將消費力直接導入市場，用實質行動支持漁民、攤商與在地產業，進一步放大振興效果。

產發處長嚴翊琦表示，竹風漁市開幕活動將於二月七日十一時至十七時舉行，除加倍券發放外，現場規劃舞台表演、互動活動及開幕抽獎，獎項包含iPad mini、Apple Watch等多項好禮，邀請市民朋友闔家到漁港走走、逛市場、品嚐新鮮海味，感受新竹漁港的嶄新風貌。

新竹市府說明，此次竹風漁市開幕將優先開放市場區，共有八十六攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨，讓民眾能採買最新鮮的新竹漁港漁貨；餐廳區共十四間業者，目前仍在進行最後整理與營運準備作業，將陸續分階段開幕，市府也會持續協助，讓整體營運更加完善。

新竹市府指出，未來將以新竹漁港為核心，持續推動海岸觀光與休閒發展。今年八月市府將推出為期三週的「新竹漁港生活節」，結合國際風箏節、啤酒節等活動，透過活動策劃、品牌行銷與場域串聯，打造專屬於新竹漁港的品牌活動，讓漁港不僅是採買漁貨的場域，更成為市民與遊客假日休憩、親子旅遊的重要據點，帶動周邊商機與觀光能量。