竹風漁市啟用 發加倍券

新竹市政府七日於新竹漁港舉辦「竹風漁市啟用典禮」，現場民眾參與踴躍，不少市民一早就到場排隊領取加倍券，氣氛相當熱絡。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市政府七日在新竹漁港舉辦「竹風漁市啟用典禮」，現場民眾參與踴躍，不少市民一早就到場排隊領取加倍券，氣氛相當熱絡。市長高虹安親自到場與排隊民眾互動，並逐一發送象徵好彩頭的小紅包，同時也祝福攤商開市大吉、生意興隆，為竹風漁市揭開熱鬧序幕。

高虹安表示，竹風漁市整體空間規劃為兩大區域，鄰近東大路一側的市場區主打新鮮現撈漁獲，命名為「現撈尚鮮」，設有八十六攤，開幕率先啟用，另一區為鄰近波光市集的餐廳區，強調品嘗多元海味，命名為「海味嘗鮮」，共十四間餐廳，目前正進行最後營運整備，市府將在確保用餐品質與營運穩定的前提下，預計在二月底前正式開放。

產發處表示，為鼓勵春節前來竹風漁市消費，市府特別規劃加倍券發放活動，一百元兌換，可獲得二百元面額的加倍券，過年前二月九日至十三日，每日持續發放五百張，春節連假期間則每日發放一千張，活動一路延續至四月五日，總計將發放三萬一千張加倍券，讓更多民眾有機會參與、享受回饋。