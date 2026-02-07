竹風漁市正式開市 民眾春節走訪好去處





新竹市政府7日於新竹漁港舉辦「竹風漁市啟用典禮」，現場民眾參與踴躍，不少市民一早就到場排隊領取加倍券，氣氛相當熱絡。市長高虹安親自到場與排隊民眾互動，並逐一發送象徵好彩頭的小紅包，同時也祝福攤商開市大吉、生意興隆。

高市長表示，竹風漁市的啟用，為新竹漁港注入嶄新活力，也為市民提供一處結合採買、用餐與港區景觀的生活場域。竹風漁市整體空間規劃為兩大區域，鄰近東大路一側的市場區主打新鮮現撈漁獲，命名為「現撈尚鮮」，設有86攤，於開幕當日率先啟用，方便市民朋友在過年前採買高品質的海鮮食材；另一區為鄰近波光市集的餐廳區，強調品嚐多元海味，命名為「海味嘗鮮」，規劃為兩層樓用餐空間，共14間餐廳，目前正進行最後營運整備，市府將在確保用餐品質與營運穩定的前提下，預計在二月底前正式開放。

高市長指出，竹風漁市的開幕及加倍券活動只是新竹漁港發展的重要起點。未來市府將以新竹漁港為核心，持續推動觀光與休閒發展。今年暑假將推出為期三週的「新竹漁港生活節」，以音樂表演為主軸，邀請歌手與在地樂團輪番登台；暑假過後，也將接續辦理國際風箏節、啤酒節等活動，透過活動策劃、品牌行銷與場域串聯，讓漁港成為市民與全國遊客假日休憩、親子旅遊的重要據點。

產發處表示，為鼓勵市民朋友於春節期間前來竹風漁市消費，市府特別規劃加倍券發放活動。開幕當天共發放2,400張加倍券，預估可創造240萬的經濟效益，過年前2月9日至13日，每日持續發放500張，春節連假期間則每日發放1,000張，活動一路延續至4月5日，總計將發放31,000張加倍券，讓更多民眾有機會參與、享受回饋。



