竹風漁市開市 高虹安市長邀民眾春節走訪新竹漁港

▲新竹市長高虹安與新竹區漁會理事長彭木泉共同發紅包給舞獅隊喜氣開場。

新竹市政府七日於新竹漁港舉辦「竹風漁市啟用典禮」，現場民眾參與踴躍，不少市民一早就到場排隊領取加倍券，氣氛相當熱絡。市長高虹安親自到場與排隊民眾互動，並逐一發送象徵好彩頭的小紅包，同時也祝福攤商開市大吉、生意興隆，為竹風漁市揭開熱鬧序幕。

新竹市長高虹七日新竹表示，竹風漁市的啟用，為新竹漁港注入嶄新活力，也為市民提供一處結合採買、用餐與港區景觀的生活場域。竹風漁市整體空間規劃為兩大區域，鄰近東大路一側的市場區主打新鮮現撈漁獲，命名為「現撈尚鮮」，設有86攤，於開幕當日率先啟用，方便市民朋友在過年前採買高品質的海鮮食材；另一區為鄰近波光市集的餐廳區，強調品嚐多元海味，命名為「海味嘗鮮」，規劃為兩層樓用餐空間，共十四間餐廳，目前正進行最後營運整備，市府將在確保用餐品質與營運穩定的前提下，預計在二月底前正式開放。

新竹市長高虹安致詞時提到，她昨天已經搶先試吃鮮甜肥美的各式漁產，特別感謝攤商夥伴與漁民朋友在工程期間的體諒與配合，以及為開幕所付出的用心準備，讓竹風漁市一開市就呈現良好樣貌。高虹安市長同時感謝新竹區漁會長期與市府密切合作，從工程協調到營運整備皆扮演關鍵角色，以及本案設計與工程團隊一路專業投入，促成全新直銷中心如期開市。

新竹市長高虹安指出，竹風漁市的開幕及加倍券活動只是新竹漁港發展的重要起點。未來市府將以新竹漁港為核心，持續推動觀光與休閒發展。今年暑假將推出為期三週的「新竹漁港生活節」，以音樂表演為主軸，邀請歌手與在地樂團輪番登台；暑假過後，也將接續辦理國際風箏節、啤酒節等活動，透過活動策劃、品牌行銷與場域串聯，讓漁港成為市民與全國遊客假日休憩、親子旅遊的重要據點。

產發處表示，為鼓勵市民朋友於春節期間前來竹風漁市消費，新竹市府特別規劃加倍券發放活動。開幕當天共發放二千四百張加倍券，預估可創造二百四十萬的經濟效益，過年前二月九日至十三日，每日持續發放五百張，春節連假期間則每日發放一千張，活動一路延續至四月五日，總計將發放三萬一千張加倍券，讓更多民眾有機會參與、享受回饋。

產發處指出，除了發展漁港觀光，市府亦將持續以「安全、友善、永續」為核心推動漁港整體發展，目前已經投入的設計規劃案就有四案，包含更新老舊浮動碼頭、改善碼頭階梯、阻車緣石及導航燈、汰換全港區路燈，以及新增監視系統，未來工程發包後總經費將超過一點五億元，並已爭取到全額中央代辦經費。此外，重要漁港疏浚作業亦已獲漁業署核定，將以二年八千萬元經費辦理疏浚工程設計與發包，確保港區使用安全與作業順暢。

新竹市政府補充，七日開幕活動，包含新竹區漁會理事長彭木泉、新竹區漁會常務監事周家任、新竹區漁會總幹事謝泰毅、海洋委員會海巡署艦隊分署第十二海巡隊隊長曾彥雄、海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊參謀主任王绍人、蘇富源建築師事務所建築師蘇富源、嶼山工房設計師林聖峰、吉米營造股份有限公司董事長張堂麟，以及新竹市議會市議員陳慶齡、黃文政、段孝芳、李國璋、徐美惠、吳旭豐、黃美慧、蕭志潔、彭昆耀、鄭慶欽、林彥甫、多位立委與議員助理及里長等貴賓都到場共襄盛舉。