竹風漁市開幕 推消費金加倍券

新竹市長高虹安（左四）29日宣布，新竹漁港直銷中心正式命名為「竹風漁市」，將於2月7日嶄新開幕，同步推出加倍券活動。（王惠慧攝）

新竹漁港舊有直銷中心將拆除，新建漁貨直銷中心正式命名為「竹風漁市」，即將在2月7日開幕，適逢新竹市政府發放5000元消費金，同步推出加倍券活動，市長高虹安29日邀請市民走進市場消費，用行動支持在地漁民、攤商，振興在地產業發展。

原有漁產直銷中心鄰近新竹漁港海邊，設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損。市府投入超過4億元經費，打造全新漁產直銷中心，期間受疫情及缺工缺料等因素影響，導致工程進度拖延，如今終於完工。

廣告 廣告

高虹安指出，竹風漁市歷經規畫設計、工程推動，及疫情與物價波動等多重挑戰，在市府團隊、工程單位與新竹區漁會共同努力下，終於完成這座兼具漁港特色與現代機能的全新漁市，即將以全新的面貌與大家見面，象徵新竹漁港邁入全新發展階段。

高虹安說，為迎接竹風漁市啟用的重要時刻，市府規畫一系列促銷活動與加碼好康，特別推出「加倍券」活動，共規畫3.1萬張加倍券，從2月7日起每日限量發放。民眾只要以100元兌換，即可獲得200元面額的加倍券，並可直接在竹風漁市內的生鮮攤位與餐飲店家使用。

市府產發處長嚴翊琦表示，竹風漁市開幕活動將於2月7日11時至下午5時舉行，除加倍券發放外，現場規畫舞台表演、互動活動及開幕抽獎，邀請市民朋友闔家到漁港走走、逛市場、品嘗新鮮海味，感受新竹漁港的嶄新風貌。

此次竹風漁市開幕將優先開放市場區，共有86攤，販售新鮮魚貨及蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨，讓民眾能採買最新鮮的魚貨；餐廳區共14間業者，目前仍在最後整理與營運準備作業，將陸續分階段開幕。

市府補充，今年8月也將推出為期3周的「新竹漁港生活節」，結合國際風箏節、啤酒節等活動，打造專屬於新竹漁港的品牌活動，讓漁港不僅是採買漁貨的場域，更成為市民與遊客假日休憩的重要據點。