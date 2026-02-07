竹風漁市開幕！白鯧、午魚價格甜 乾魷魚漲2成

新竹漁港轉型的竹風漁市，在今天上午熱鬧開市。（圖／東森新聞）





由新竹漁港轉型的竹風漁市，在今天上午熱鬧開市，不只動線改良更好逛，也有不少民眾來挑選好貨，像是過年詢問度高的白鯧，今年價格不只沒有太大漲幅，2斤以上還比去年便宜100元，而圍爐時餐桌上常見的午仔魚，價格更是跌到8百多元，不過乾貨包括魷魚、劍蝦、乾貝，則有些許漲幅。

海鮮攤商：「今天開幕特價，好不好，買1千塊送一包蚵仔。」

新竹竹風漁市開市首日相當熱鬧，看到人潮進來，攤商趕緊高聲叫賣招攬顧客。攤位上琳瑯滿目，各式各樣海鮮乾貨，等待客人上門挑選。

而民眾過年常吃的白鯧，今年一斤以下850元，一斤以上980元，超過兩斤1200元，相較於去年便宜100元。

海鮮攤商：「今年所有的魚，白鯧是最沒有漲價，白鯧過年本來就是那種價錢，所以他沒有漲價很多。」

想要年年有魚，還有常在餐桌上看到，乾煎清蒸都好吃的午仔魚，今年魚貨多價格好甜。

海鮮攤商：「大概以前(午仔魚)這個大的話，最貴的時候賣到980元，今年大概剩下8百多塊而已。」

除了最新鮮的海味，還有不少常見乾貨，包括魷魚、乾貝、劍蝦等，不過今年的價格卻都有上漲。

海鮮攤商：「之前魷魚才650而已，現在8百塊，對啊漲很多魷魚漲很多。」

竹風漁市是由新竹漁港轉型，漁市內動線及攤商規劃，也讓民眾逛起來更舒服。

民眾：「我覺得現在改了之後，感覺地方變得很大乾淨很多，有點像日本一樣的感覺，我覺得滿好的，特地來吃東西因為我住桃園，從桃園過來，因為這邊的漁港價格有比較便宜，其實跟之前差不多，還是相對便宜。」

只是目前漁市內的熱食區還沒完成，想要代客料理還得再等等。

民眾vs.記者：「(買的魚貨沒有辦法)，(現場代客料理會不會覺得有點可惜)，對啊就不知道要在哪裡用餐。」

搶在年前重新開幕，民眾想買魚討個吉利，也多個選擇更方便。

