竹風漁市2/7開幕 市府推加倍券助買氣

（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）新竹市府今天表示，竹風漁市將於2月7日開幕，先開放市場區共86攤，販售魚、蝦、蟹、貝類等，並結合加倍券助買氣，民眾可用新台幣100元兌換200元面額加倍券，於現場消費。

新竹市政府今天舉辦新竹漁港直銷中心（竹風漁市）開幕暨加倍券宣傳記者會，市長高虹安致詞表示，竹風漁市將於2月7日開幕，市府推出限量3萬1000張的加倍券，從開幕當天發放至4月5日止，加倍券可使用到4月30日。

高虹安表示，民眾只要以100元，即可兌換200元面額的加倍券，能直接在竹風漁市的生鮮攤位與餐飲店家使用，邀請各地民眾在春節期間到新竹漁港走走，用實際行動支持在地漁民與攤商。

產業發展處長嚴翊琦告訴中央社記者，竹風漁市開幕將優先開放市場區，共有86攤，販售新鮮魚類、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨；另在餐廳區共14家業者，目前仍在進行營運準備作業，將陸續分階段開幕。

嚴翊琦說，竹風漁市開幕活動訂於2月7日上午11時至下午5時舉行，除加倍券發放外，現場規劃舞台表演、互動活動及開幕抽獎，獎項包含iPad mini、Apple Watch等。（編輯：吳素柔）1150129