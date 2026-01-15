「竹馬光年．夢想閃耀」 2026岡山燈藝節2/14盛大點亮璀燦夜空

▲光影藝術與竹編工藝共舞，岡山燈藝節浪漫登場。GO! GO!夢想！帶孩子穿梭竹馬光年岡山燈藝節中。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2026年岡山燈藝節以「竹馬光年．逐夢岡山」為主題，於2月14日至3月3日在岡山河堤公園、阿公店橋及筧橋盛大展出，結合燈光裝置、光影藝術與在地文化，打造具藝術性與互動性的夜間觀賞體驗。

此次燈藝節由岡山在地團隊統籌策展，邀請傑出藝術家合作，呈現在地文化與竹編工藝之美。阿公店橋設置「龍」與「馬」造型裝置藝術，造型可愛、色彩鮮明，象徵「龍馬精神」，為新春揭開序幕。河堤公園入口主燈「駿馬光年．岡山啟程」以幾何構件結合卯榫工藝打造，並在馬胸口設置櫥窗展示岡山在地百工百業特色。步道沿線的「竹馬光年」裝置如繁星點綴草地，營造溫馨且富層次的夜景；生態景觀池中的「湖光月色」竹編作品則映照湖面，別具浪漫氣息。

燈藝節特別強化親子互動體驗，在共融遊戲區設置「GO！GO！夢想！！」，讓小朋友駕駛電動車穿梭霓虹隧道，象徵追夢與跨越挑戰；體感互動投影「夢想！！溜花梯」增添滑梯童趣，滿足親子參與需求。春節期間（2月17日至21日）還將推出文創市集及街頭藝人表演，讓民眾在欣賞燈飾同時，也能感受熱鬧市集氛圍。2月18日及28日夜間更有神秘彩蛋驚喜，活動亮點持續吸引民眾期待。

主辦單位提醒，燈藝節會場鄰近捷運岡山高醫站及岡山站，春節期間建議搭乘大眾運輸工具前往。此次活動融合藝術、地方文化與親子互動，呈現溫馨、有趣且具人文氣息的節慶氛圍，適合全家大小一同參與，共度新春光影盛宴。（圖╱岡山區公所提供）