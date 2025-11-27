竹鷹架助長香港惡火 專家籲釐清孤立火苗何能迅猛延燒

（中央社香港27日綜合外電報導）香港集合住宅社區宏福苑昨天深陷濃煙烈焰之中，造成慘重傷亡，矛頭指向當地隨處可見的古老建材和傳統技藝竹鷹架。有專家認為，與其細究火源，更須了解孤立火苗何能迅猛延燒。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，走在香港街道上幾乎不可能沒有看到被竹鷹架圍繞的建築物。這種建材以其高彈性、低成本和耐用著稱。

竹鷹架的使用至少可追溯至約2000年前的中國漢朝，也曾用於搭建香港一些最具代表性摩天大樓，如英國建築師佛斯特（Norman Foster）設計的滙豐總行大廈。

香港以其優良建築品質和嚴格落實建築法規，發生如此重大災難殊屬罕見。儘管竹鷹架被視為珍貴的香港傳統，但近來因其易燃特性和長期下來容易劣化而受到關注。

●竹竿垂直排列助長火勢

大埔區宏福苑社區火災的肇因尚待查明，但當局已逮捕3名與涉案營造公司有關人士，指控其「重大過失」。

香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黄鑫炎表示：「竹子當然是易燃材料。現在是香港很乾燥的季節，因此竹子著火的可能性很高，一旦燃燒，火勢會極快速蔓延。」

他同時表示，由於竹竿「呈垂直排列，因此火勢基本上會毫無阻礙地向上蔓延」。

香港特首李家超對媒體表示，政府將全面檢查全市所有竹鷹架，官員將會商是否改用金屬鷹架。

●竹鷹架存廢之議

今年針對竹鷹架未來的討論有加劇趨勢。香港發展局最近宣布，為了「更能保障工人安全」並與其他「先進城市」的現代建築標準接軌，自3月起，半數新公共建築工程須採用金屬鷹架。

根據香港勞工處統計，2018年1月至今年8月間，共有24人命喪竹鷹架相關的死亡事故。

這項新規定主要是從工人安全考量，而非針對火災風險。直到去年10月中環一棟由竹鷹架包覆外牆的大樓失火後，竹鷹架火災風險的議題才浮上檯面。根據香港電台報導，當局當時表示現場結構未見明顯危險，但同時表示正調查所有建材是否合格。

●香港為何不淘汰竹鷹架

世界各地有些觀察人士或許疑惑，為何香港這座耀眼金融中心至今仍未淘汰竹鷹架。「為什麼香港還在用竹鷹架」的主題標籤今天登上中國微博的熱搜榜，許多人呼籲港府仿效中國做法。中國當局2022年已禁止使用竹鷹架。

然而，限制竹鷹架的政策在香港引起反彈，許多市民強調，這項技術是重要文化遺產，應予保留。

有些營造工人和工會也質疑「竹子不安全」的說法，強調行業內有嚴謹安全規範。

所有竹鷹架工程依法須遵守定期修訂的政府指南，內容詳列竹子的粗細、尼龍紮帶的最小強度、竹竿間距等多項標準。

其中一項法規要求所有用於包覆建築外牆的防護網、遮蔽物、帆布和薄板「應該具備符合公認標準的防火性能」。

李家超在記者會中表示，專案小組將調查「大樓外牆是否符合防火標準」。

●孤立火苗迅猛重演倫敦惡火

黄鑫炎表示，隨著調查持續，起火原因相對不那麼關鍵，反而更應該關注哪些外部因素讓本來孤立的小火苗能延燒7棟大樓，造成數十人罹難。

他說：「我認為火源並不那麼重要，因為這類建築設計本來就能處理偶發火情。不過，相關設計無法因應如此高速外部火勢蔓延，最終還反噬建物內部。」他指出，這與2017年倫敦西區格蘭菲塔（Grenfell Tower）惡火有相似之處。

澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）消防安全工程講師奧拉比（Anwar Orabi）也表示：「最重要的是，火勢能從起火點和單一建築擴散出去。其肇因可能很多，包括鷹架，那可能成為火勢垂直蔓延的『快速通道』，並且為從隔壁大樓落下的飛火提供溫床。」（編譯：何宏儒）1141127