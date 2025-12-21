竹60線30K＋800搶災施工 12/23起區段封閉、整點開放

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉竹60線為通往後山的主要聯外道路，尖石鄉公所公告，鳳凰颱風災後緊急搶修，預計12月23日起到明年2月26日止，針對竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程，施工期間將實施區段封閉，採整點開放通行為原則，請用路人耐心等候並配合，以維安全。

尖石鄉竹60線為串聯山區的主要道路，沿途經過那羅、宇老、田埔、秀巒、泰岡、新光等地，也是到司馬庫斯的重要道路。

尖石鄉公所表示，為辦理竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程，施工期間考量現地路幅狹小且會車不易，實施區段封閉管制作業。預計自12月23日起到2026年2月26日截止，於上午8點到12點及下午1點到5點進行封閉，並採整點開放通行為原則。

封閉期間禁止非工程車輛進入，以利路道路基搶修作業，封路須知詳情可到尖石鄉公所官網查詢。

