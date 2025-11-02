笁樂基金會扶手行動 北港98戶受惠

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「有錢出錢、有力出力」的精神再次在北港鎮發光發熱。由社團法人笁樂種子基金公益協會發起的「免費安裝輔助扶手」活動，今年已邁入第三年，11月1日至2日再度攜手雲林縣政府與北港鎮公所，集結全台76名「扶手超人」志工，兩日內為雲林縣450戶長者及行動不便者家庭完成安裝，其中北港鎮就有98戶與1處公共場域受惠，成績亮眼。

活動首日清晨，志工們齊聚北港扶朝五福宮，簡短誓師後即分組出發，投入實地安裝作業。北港鎮長蕭美文親臨現場慰勉，感謝志工團隊多年持續守護長者安全，並於晚間餐敘時頒發感謝狀，肯定他們以行動傳遞愛心、展現專業的公益精神。

廣告 廣告

滕治裕理事長指出，協會成立以來，已為全台上千戶家庭改善居家安全環境。許多志工利用假期遠赴他鄉，親手為長輩安裝扶手，從丈量、鑽孔到固定，每一步皆細心處理，確保穩固與便利。當看見長者因行動更安全而露出燦爛笑容，就是最動人的回饋。

北港鎮公所表示，此次行動的成功歸功於多方協力。扶朝社區發展協會提供長青食堂與活動中心場地，讓志工能用餐與休息；北港朝天宮董事會則慷慨開放香客大樓作為住宿空間，展現地方共善精神。第二日，志工們更在「心生活發展協會」安排下參與北港老街文化導覽，深度體驗在地人文之美。

鎮長蕭美文強調，高齡化社會來臨，居家安全改善刻不容緩。透過笁樂基金會這樣的公益模式，不僅提供實質協助，更促進社區凝聚力。鎮公所將持續攜手縣府與民間團體，共同打造「老有所依、住得安心」的幸福北港。「扶手超人」的腳步不曾停歇，滕治裕與團隊期盼這份愛心能在全台接力，讓每個角落都充滿溫度與安全。（照片／北港鎮公所提供）