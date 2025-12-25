笑不出來！太子集團女特助50萬交保 庭上哭訴：壓力好大
即時中心／林韋慈報導
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」涉洗錢案，懷疑劉姓特助協助處理該集團在台資金流向。劉女於11月間首度到案說明後，獲諭令以15萬元交保。檢察官昨（24）日再度指揮刑事局傳喚劉女說明，經漏夜複訊後，於今（25）日凌晨裁定加保50萬元。
以柬埔寨商人陳志為首的「太子集團」涉嫌在柬埔寨從事跨國詐欺，並透過多國企業架構進行大規模洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴。台北地檢署隨後於10月15日主動分案偵辦，並自11月起展開多波搜索與約談行動，多名太子集團在台幹部遭聲押禁見，並經法院裁准。
同時檢警調查發現，太子集團中國籍幹部李添在台期間，聘請劉女擔任天旭公司CEO特助。劉女畢業於紐西蘭奧克蘭某大學，曾任職卡達航空空服員，先前以15萬元交保時因面帶笑容引發外界關注。檢方昨（24）日再度約談劉女與天旭國際4名工程師到案，並同步追查該集團在台設立的「現金流組織」運作情形。
柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，其中特助劉純妤因好身材引發關注，她的過往經歷也被翻出。（圖／民視新聞、翻攝自cake.me官網）
此次出庭時，劉女打扮轉趨低調，身穿寬鬆大學T、頭戴棒球帽應訊，庭上情緒潰堤落淚，強調自己僅是受雇處理雜務，負責替李添跑腿、購買限量精品，從未參與洗錢行為，並坦言承受極大壓力。經檢察官深夜複訊後，25日凌晨裁定劉女須加保50萬元；另4名工程師則分別以25萬元、20萬元、12萬元及10萬元交保。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
