笑到噴飯「10部動作喜劇」韓劇推薦！《UDT：我們社區特攻隊》《主婦偵探社》爆笑不落俗套





想找一部既能讓你熱血沸騰、又能讓你笑到噴飯的韓劇？「動作喜劇」類型絕對是最佳選擇！從社區素人化身特攻隊，到媽媽鄰居組團懲治惡霸，再到古代寡婦夜間變身俠女，每部作品都在刺激的動作場面中加入獨特笑點與溫暖人情。不管你喜歡街頭追逐、辦案團隊、黑幫混戰，還是輕鬆解壓的校園系劇情，這份清單一次滿足。以下精選「10部動作喜劇韓劇推薦」，不僅題材創新、角色有梗，口碑也相當不錯，非常適合周末一次追好追滿！

動作喜劇韓劇推薦必看1.

《UDT：我們社區特攻隊》

圖片來源：UDT: 우리동네 특공대

尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河主演的《UDT：我們社區特攻隊》，以一群看似普通的居民，其實個個深藏絕技為主軸。原本只想安穩生活的預備役特工們，為了守護家人與社區，被迫再度組隊迎戰惡勢力。劇情將日常生活與高規格動作場面完美融合，讓觀眾在刺激與溫馨之間來回切換。網友大讚「像看韓版《特攻聯盟》」，尤其角色互動自然又充滿反差萌，是本季最好笑的動作喜劇之一，輕鬆又有看頭！

動作喜劇韓劇推薦必看2.

《健將聯盟》

圖片來源：굿보이

朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰主演的《健將聯盟》，講述一名曾經的奧運獎牌得主，透過特招進入警察系統，與其他同樣「有故事」的考生組成特殊行動組。劇情融合青春熱血、運動精神、動作場面與甜甜的浪漫氛圍。朴寶劍在劇中再展暖男魅力，與金所泫的互動清新有火花。網友留言「嗑糖、追劇、笑到停不下來一次滿足」。主演群的化學反應，加上輕鬆愉快的節奏，很適合作為下班後的療癒系動作喜劇！

動作喜劇韓劇推薦必看3.

《主婦偵探社》

圖片來源：살롱 드 홈즈

李施昤、鄭英珠、金多順、南基愛主演的《主婦偵探社Salon de Holmes》，講述四位個性迥異的主婦，為了保護公寓住戶、維護社區公義，自組「解決師團隊」調查惡鄰事件。劇情以女性群像為主軸，把日常瑣碎與懸疑追查結合，讓主婦們的吐槽與機智行動成為最大笑點。網路評價一致好評，認為其節奏緊湊、人物設定討喜，尤其在破解案件時意外帶出家庭、友情與女性間的支持力量，推薦給喜歡俏皮、節奏快、有梗的觀眾！

動作喜劇韓劇推薦必看4.

《臥底高中》

圖片來源：언더커버 하이스쿨

徐康俊、秦基周主演的《臥底高中》，講述國情院特務意外被迫以「高中生」身分潛入校園調查神祕案件。劇情主打動作＋校園＋青春喜劇，特務在校園適應失敗的荒謬情節成為主要笑點。徐康俊以帥氣外型搭配「僵硬裝高中生」的反差萌，相當吸睛。網友評價「毫無冷場」、「輕鬆又解壓」。此外，校園友情線也充滿溫度，動作場面雖不誇張但俐落有趣，是一部能讓人放鬆、也能被角色魅力圈粉的輕鬆動作喜劇！

動作喜劇韓劇推薦必看5.

《夜晚盛開的花》

圖片來源：밤에 피는 꽃

李荷妮、李鍾元主演的《夜晚盛開的花》，以古裝動作喜劇為主題，講述白天是守節寡婦、晚上卻化身蒙面俠女的女主角，在夜行過程中與武官男主捲入陰謀與搞笑事件。李荷妮的武打戲、喜劇節奏和外貌氣場都獲得網友稱讚。劇情輕快、案件不難理解，是一部人人都能輕鬆入門的古裝喜劇。觀眾最愛的亮點是「俠女寡婦」的獨特設定，以及男女主角在查案中不斷上演的誤會與反差互動，越看越上癮！

動作喜劇韓劇推薦必看6.

《流氓讀書會》

圖片來源：스터디그룹

黃旼炫、韓智恩、車禹閔、李宗賢等主演的《流氓讀書會》，改編自同名網漫，講述一群看似不良少年的學生，為了升學誤打誤撞組成學習小組，同時捲入校園衝突與熱血對抗。劇情將青春、義氣、搞笑與動作融合，角色又壞又可愛。網友評論「像看高中版《極道主夫》」。黃旼炫在劇中展現反差魅力，打鬥和搞笑都挺到位。整部作品節奏輕快，笑點與燃點平均，是非常適合年輕觀眾與喜愛校園劇粉絲的動作喜劇！

動作喜劇韓劇推薦必看7.

《行騙天下KR》

圖片來源：컨피던스 맨 KR

朴敏英、朴喜洵、朱鐘赫主演的《行騙天下KR》，以「高智商詐騙團隊」為主軸，結合犯罪、動作與黑色喜劇元素。劇情描述三人透過精密計畫對付貪腐企業與壞心人士，詐騙橋段設計精巧，反轉不斷，觀賞性十足。朴敏英扮演的天才騙徒魅力外放，造型、氣場與作戰策略都讓網友直呼「最帥女主角回歸」。本劇的幽默來自團隊內的互嗆與詐騙時的荒謬設定，加上流暢的節奏，是類型粉絲不能錯過的爽片代表！

動作喜劇韓劇推薦必看8.

《首爾破笑組》

圖片來源：강력하진 않지만 매력적인 강력반

金東旭、朴智煥、徐賢宇、朴世阮、李承雨主演主演的《首爾破笑組》，主打警界反差組合，講述全韓國倒數第一的重案組，搭配最優秀的王牌精英組長，組成一支實力與笑點兼具的新隊伍。劇情以案件調查為主軸，穿插大量中二但超真實的搞笑情節。網友讚「像看職場版《雞不可失》」，整個過程超級爆笑。動作場面不花俏但節奏俐落，是喜歡破案＋喜劇觀眾的首選！

動作喜劇韓劇推薦必看9.

《碰撞搜查線》

圖片來源：크래시

李民基、郭善英、許城泰主演的《碰撞搜查線》，是韓國首部以「交通犯罪」為題材的電視劇，講述無人關注的交通犯罪調查組，如何在追查肇逃、走私、交通詐欺等案件時，展開一連串橫衝直撞的追擊行動。劇情新鮮度高，案件節奏緊湊，加上角色的日常吐槽與辦案亂流，笑點自然不做作。網友大讚「科普、緊張、搞笑一次滿足」。特別推薦給喜歡刑偵劇又怕太沉重的觀眾，娛樂性非常強！

動作喜劇韓劇推薦必看10.

《黑道律師文森佐》

圖片來源：빈센조

宋仲基、全汝彬、玉澤演主演的《黑道律師文森佐》，是動作喜劇界的經典之作。講述黑手黨律師文森佐返韓後，與律所夥伴聯手對付惡勢力，展開「以惡制惡」的爽感逆襲。劇中以黑色幽默、誇張反派、熱血動作場面構成強烈風格，網路評價「劇情瘋到剛剛好」。宋仲基與全汝彬互嗆式的默契讓觀眾百看不膩，而玉澤演瘋批反派更成全劇經典。本劇爆笑、反轉、燃點兼備，是動作喜劇的入門必看清單！

圖片來源：빈센조

動作喜劇韓劇的魅力就在於「好笑不無腦、刺激不沉重」。無論你偏愛舒壓類、爽片類，還是帶點犯罪與懸疑的劇情，以上10部都能讓你盡情享受追劇的快感。從社區素人變特攻隊到主婦變偵探，每部都有獨特魅力。找一部開始追，你會發現動作喜劇真的越看越上癮！

