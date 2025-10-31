笑到翻！ReLive《李賴虎嘉年華》年底開演 三場3D綜藝秀售票開跑！

記者 陳聖偉 / 報導

台灣新興 VTuber 團隊 ReLive Project 宣布，年度 3D 綜藝演出《李賴虎3D亂鬥嘉年華》自 10 月 9 日起正式開賣！三場節目將以雙人漫才、台馬食物辯論與 3D 獨輪車挑戰等瘋狂企劃連番登場，笑料與技術兼具。節目將於 2025 年底線上開演，限時無回播。

圖片來源：李賴虎娛樂事業有限公司

台灣新興VTuber團隊 ReLive Project 宣布年度3D綜藝演出企劃《李賴虎嘉年華》正式開賣！ 被粉絲笑稱「最斜咖的虛擬嘉年華」，將於 Beatday 平台登場，多位 VTuber 同步3D化演出，從漫才、辯論到獨輪車挑戰，全面突破虛擬綜藝的想像極限。

三場節目各有笑點——11月1日開場《李Live好萬聖夜》由十六月與灰妲搭檔登場，雙人漫才加上荒唐懲罰遊戲，生日派對瞬間變成混亂喜劇；11月16日第二場《台馬食物宗教戰！》由灰妲與諾櫻代表台灣，在虛擬立法院對決馬來西亞 VTuber，從辯論到肉搏全面開打，連來賓都笑喊「這也太瘋了吧！」；12月20日壓軸《吃不飽餓不死動起來！》由魯波與梅迪歐挑戰3D獨輪車演出，挑戰雖然風險超高，卻讓觀眾直呼「如果真的騎上去也太酷了！」

觀眾可於每場開演前進入「WebGL 虛擬嘉年華地圖」自由走動、拍照留念；正式開場後切換至 HTC Beatday 平台觀看。購買單場票可獲專屬桌布與語音，特典套組再加贈粉絲形象裝扮、道具與貼圖，如丟雞腿、工兵鏟等皆可觸發舞台特效，與以往的直播形式不同，這次連互動感都全面升級！！官方提醒：「三場全為限時直播、無回播限定，想看就要趁現在！」

ReLive Project 表示，非常感謝文策院「文化科技內容場域商業驗證計畫」的支持，我們用 3D 舞台與互動娛樂的方式，打造出更有臨場感的虛擬偶像表演，嘗試開創文化科技的新玩法！ 即使身為獨立團隊，也想用創意與笑聲證明虛擬表演的無限可能，「VTuber 是個充滿想像力的職業，我們想用盡全力去做那些只有想像力才辦得到的事。」

李賴虎3D亂鬥嘉年華限定套組現正販售中。圖片來源：李賴虎娛樂事業有限公司

票券現正熱賣中，更多資訊請見官方購票連結：https://reurl.cc/daY11M