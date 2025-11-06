笑喊幫蘇巧慧加油！李四川再談輝達 「傳月底宣布參選新北」本人鬆口了
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了已經表態的民眾黨主席黃國昌、由民進黨拍板的立委蘇巧慧之外，傳聞台北市副市長李四川將代表國民黨出戰；李四川本人也於6日受訪時強調，現階段仍以「輝達總部進駐」為首要目標，選舉的事情暫時不會多想。
李四川6日出席北投福星公園交通教學區與地下停車場啟用典禮，首先針對民進黨拍板蘇巧慧出戰新北市表態，喊話「恭喜屏東的女兒」並表示會為對方加油，至於是否將宣布參選？李四川則強調，會先把現在的工作、也就是輝達總部進駐的事情搞定。
國民黨新北議長蔣根煌預告他（李四川）「將在月底宣布參選新北市長」，李四川笑稱「不知道是從哪來的訊息」，感謝議長的期待與鼓勵，重申目前就是想把輝達最好，直言「選舉的事大概沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市更重要」。至於傳聞輝達預計在農曆年前簽約，有每有可能在今（2025）年底投入選舉？李四川則表示現階段以輝達為主、還沒有想到後面選舉的事情。
