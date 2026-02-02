笑容實在太「斷線」！ 北達科他州一隻流浪貓成為網紅並找到了家

美國北達科他州一間廢棄民宅救出的棄貓「奇普」，因為這副「腦袋斷線」的笑容紅遍網路，最後找到了永遠的家。翻攝中達科他人道協會臉書



「這是AI做出來的嗎？」美國北達科他州一間收容所在廢棄民宅中救出的一隻橘貓，因為「笑容」實在太特別，瞬間在網路爆紅，讓網友覺得猶如是AI合成出來的照片。這隻遭到遺棄的貓咪以他「腦袋斷線」的呆萌笑容征服了網路，最終也找到了新家。

美國中達科他人道協會（Central Dakota Humane Society）是在去年底在一間廢棄民宅中，救出包括「奇普」（Chip）在內的多隻遺棄貓咪。一開始，奇普好像就跟其他的貓沒兩樣，也沒有特別「大橘為重」，但是收容所人員與他相處後，開始觀察到他非常特別的笑容。

廣告 廣告

這種兩眼開開，好像腦袋完全放空，然後嘴巴兩側咧開的笑法，有些人覺得就像是《愛麗絲夢遊仙境》的柴郡貓。但是奇普沒有柴郡貓那種神秘感，他就是很……「ㄎㄧㄤ」。這種「腦袋斷線」的笑法讓人無法忽視，收容所的一位社群媒體志工把奇普的照片上傳到臉書和 Instagram 後，一夜之間，奇普和這間位於北達科他州的小型收容所瞬間爆紅。

中達科他人道協會的發言人斯凱格（Cameo Skager）向網路媒體《The Dodo》說：「大家對奇普那種崩壞的笑容簡直愛不釋手。看到他就是會讓你忍不住笑出來……他的社群貼文觸及率已經超過了300萬次。」

收容所對全世界如此猛暴的反應感到震驚，但也覺得完全合理，他那傻氣生動的笑容帶給大家快樂，各種評論排山倒海而來。

斯凱格表示：「貼文下面有些超有才的留言，像是：『老兄，他看得到第五維度的空間吧？』、『奇普的腦袋：無限重播的撥接上網聲』、『這長得就像AI生成的貓』、『他是柴郡貓吧』，還有『為什麼他長得像那種沒見過真貓的人，畫出來的中世紀貓咪？』」

奇普獲得的廣大關注，最終吸引到了最重要的「客群」：他未來的家人。美國紐約、奧克拉荷馬、田納西州，甚至是英國、澳洲與紐西蘭都有人詢問奇普是否可以收養，最終有一戶人家帶走了奇普。

現在奇普在新家過得非常好，他改名叫「鬆餅」（Waffle），喜歡和他的暹羅貓兄弟以及人類手足一同玩耍。當然，「鬆餅」小弟依然常常露出他的招牌斷線笑容，而他的家人也最愛他原本的樣子。他的Instagram帳戶也已經開張。

更多太報報導

亞洲文化分不清？ 德國經銷商「穿和服」宣傳起亞汽車、韓網熱議

24歲男腹痛就醫！直腸塞16公分「一戰砲彈」 醫院嚇壞...急Call拆彈小組

頂尖譯者對決AI！南韓翻譯大賽「ChatGPT完勝」 英文系教授：較貼近原意