笑容比陽光還溫暖！烏托邦學員走進紅面觀音總廟 用努力感動全場

▲信仰 × 公益最美連結！內門紅面觀音總廟力挺烏托邦學員勇敢發光。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市內門紅面觀音總廟今（7）日舉辦公益擺攤活動，特別邀請社團法人高雄市富涵照顧關懷協會所屬的「烏托邦工作坊」參與，讓身心障礙學員走出教室、融入社區，展現自立與創造力的溫暖行動，活動現場氣氛溫馨熱絡，紅面觀音總廟主委宜清富也親自到場關心，肯定烏托邦學員的用心與毅力，並表示廟方將持續以行動支持公益與社會關懷。

烏托邦工作坊由孔宜靜執行長帶領學員一同參與，展售手工點心與創意小物，這些作品全由學員親手製作，每一份成品都蘊含努力與喜悅，活動中，學員們主動與民眾互動、介紹作品，從銷售、服務到表達，展現出自信與成長。許多參與的信眾感動地表示：他們的笑容比陽光還溫暖，讓人看到真正的幸福與力量。

孔宜靜執行長指出，烏托邦工作坊長期推動「社區適應」與「生活自立」課程，透過每月走進社區的活動，讓服務對象在真實環境中學習社交、體驗成就，也讓社區居民看見多元包容的美好。她感謝紅面觀音總廟的邀請，讓學員能在信仰與文化共融的場域中展現自我、被社會看見。

紅面觀音總廟主委宜清富表示，廟宇除了信仰功能外，更應成為社會溫暖的橋樑。他肯定烏托邦工作坊長年對身心障礙者的培育付出，強調未來將持續邀請公益團體參與活動，讓信眾在祈福之餘，也能支持弱勢、傳遞善的能量，「讓信仰更有愛、社區更有光」。

此次活動不僅是一次公益擺攤，更是一場心靈交流，烏托邦工作坊學員用笑容與努力感染現場每一位民眾，展現出自立自信的力量，未來協會與總廟也將攜手推動更多友善行動，讓愛與希望在社區中持續萌芽。（圖╱記者王苡蘋翻攝）