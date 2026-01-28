笑容美到被人懷疑是「 AI 」！臘腸犬開心燦笑融化粉絲們的心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外最近一隻名叫「Bella（貝拉）」的臘腸犬，因為獨特笑容在網路上迅速爆紅，牠那歪著嘴角、表情燦爛的模樣，彷彿隨時都在對著鏡頭微笑，即使已經高齡14歲，「貝拉」依舊在用自己標誌性的笑臉，成功擄獲大量粉絲的心，甚至讓不少網友直呼「這真的不是AI嗎」。

據了解，「貝拉」從小就和一般的狗狗不同，牠在幼犬時期便因先天缺少幾顆牙齒，導致嘴巴在自然閉合時，一側會微微向上揚起，形成歪嘴做鬼臉般的表情，而這種情況隨著年齡增長，牙齒逐漸脫落，特徵變得更加明顯，也讓牠的笑容看起來十分有辨識度，完全成了自己的專屬招牌。

「貝拉」因先天缺少幾顆牙齒，導致嘴巴在自然閉合時，嘴角會微微上揚

(示意圖/Unsplash)

「貝拉」的獨特笑容在社群平台瘋傳後，不少人第一時間質疑畫面是否經過修圖，還有人猜測是AI生成的假照片，但隨後有粉絲跳出來指出，照片中的主角確實是真實存在的臘腸犬，對此「貝拉」的主人也出面說明，牠的笑容並非刻意訓練，更不是後製效果，而是天生加上歲月累積的自然成果。

事件曝光後，網友們紛紛留言表示被「貝拉」的笑容給療癒，不少人感嘆「這笑容真的太美了」、「看起來比人類還真誠」、「年紀大居然變得更可愛」，更多人則認為，牙齒是否完整並不重要，重要的是牠依然健康，且快樂地生活著，這對許多粉絲來說，就已經是最幸福的事情。