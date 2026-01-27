笑曝讀大學興趣填「這兩項」 蕭美琴：有時後悔當年是不是走錯行

記者劉秀敏／台北報導

副總統蕭美琴出席「臺灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴今（27）日上午前往台中出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，致詞時分享自身求學經驗，透露在當初念大學時，所填的興趣是數學跟化學，沒想到人生完全有不一樣的改變，「有時候會後悔，我當年是不是走錯行。」她提到，面對快速變動的世界，年輕人可能有很多的徬徨不安，但各位學校正積極回覆這樣的挑戰，很多不同專業、不同面向，都能透過跨校共榮及更多元的探索領域選項，讓年輕人擴大視野、增加多元發展機會。

蕭美琴表示，很高興受邀見證台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮，該系統在短短三、四年間，不僅持續擴大規模，更在地理上延伸至東部地區、跨越本島連接金門，展現多元發展的可能性。

蕭美琴指出，「台灣國立大學系統」自2021年由中興大學倡議成立，從最初的11所學校擴大到目前15所，匯聚近12萬名學生與5千位教師，形成資源豐富的「教育國家隊」，這是很不簡單的成就，也代表這個模式正在打破校園之間的圍牆，撐起培養台灣下個世代青年的未來。

蕭美琴接著分享自身求學經驗指出，現場的各位都在學術領域學有專精，可能很早就知道自己要從事哪一方面的學術研究，為該領域成為專業跟專才，但她當時要念大學時，填的興趣是數學跟化學，「沒有想到我的人生做完全不一樣的改變，有時候會後悔，我當年是不是走錯行。」

蕭美琴說，現在很多年輕人在面對快速變動的世界時，可能也有很多的猶豫不決、徬徨不安，不知道自己該選修什麼、主修什麼，甚至對自己的抉擇及未來人生之間的關聯性也充滿不安。不過，她看到各位學校正積極地回覆這樣的挑戰，以及年輕人面對這個動盪世界的需求，科技正以光速地改變生活，AI人工智慧成為各行各業的標準配備，就連取得資訊的方式，也跟當年他們在念大學時完全不同。

蕭美琴指出，太空產業、衛星科技正在蓬勃發展，開啟新的競爭領域；台灣作為海洋國家，海洋永續與藍色經濟，也是必須承擔的責任與機會。總統賴清德在就職演說中提到，台灣要有競逐太空、探索海洋的企圖與心胸，「台灣國立大學系統」推動的跨校、跨域共榮，正是一個重要起點，期盼每一位年輕人在面對未來複雜世界的各種不同想像，都能找到自己想要學習的領域、主軸及課程。

蕭美琴提到，把這些路鋪好，未來高等教育隨著時代不斷改變，能確實讓年輕人找到自己與未來連結的新機會，尤其現在許多領域都需要跨域學習，像是醫學專業的學生也需要學習導入AI，甚至許多職業軍人也不只是要懂得拿武器，更要懂得太空及通訊韌性。

蕭美琴表示，很多不同專業、不同面向，都可以透過跨校共榮及更多元的探索領域選項，讓年輕人擴大視野、增加多元發展的機會，無論是透過跨校課程選修，或是國際合作，都能善用這15所學校所建構的國際夥伴關係，讓台灣的年輕人能自信地面對世界。她相信，這也是賴清德提出「青年百億海外圓夢基金計畫」最重要的精神，就是希望每個年輕人在探索興趣、人生以及學習歷程中，不會因為資源的侷限，而少了可以面向世界的機會。

最後，蕭美琴也再次感謝各校願意跨越校際藩籬跨域合作，給下一個世代的青年學子，打造一對更強壯的翅膀，讓學生擁有解決複雜問題的能力，也更有自信地與世界對話。

蕭美琴強調，世界看見台灣，不僅是因為我們的科技實力，更是因為我們擁有一群具備創新思維、願意擁抱世界的年輕世代，以及願意傾聽、給予年輕人成長機會的師長們。她也期許「台灣國立大學系統」能持續深化跨校合作，成為學生最強的後盾，為國家培育更多有理念、有志氣、有勇氣、有自信，更有專業與能力的優秀人才。

