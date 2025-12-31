一笑泯恩仇？多年好友為高虹安撕破臉 柯文哲將到立法院見柯建銘

為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，民眾黨創黨主席柯文哲預計將在1月2日前往立法院拜會朝野立委，值得注意的是，柯文哲也將與民進黨團總召柯建銘見面。實際上，柯建銘與柯文哲曾經是多年好友，但後因新竹市長選戰一事交惡，如今被羈押1年的柯文哲，將與自大罷免後沉寂半年的柯建銘見面，兩人是否一笑泯恩仇？備受關注。

據了解，柯文哲之所以為《人工生殖法》奔走立法院，是因為朝野對該法意見分歧，《人工生殖法》修法朝野立法院黨團共有近20種版本。先天子宮發育不全、終身無法生育的陳昭姿所推動之民眾黨團版本，主張女女配偶、單身女性均可接受人工受孕（接受捐贈精子），而男男、不孕配偶則開放代理孕母。

​民眾黨前立委高虹安（右二）在2022年出戰選新竹市長，民進黨、柯建銘舉全黨之力猛攻高虹安，讓高在3個月內爆瘦8公斤。（資料照，顏麟宇攝）

代理孕母法案未排審 陳昭姿剩1個月任期

不過，國民黨立委有4種版本，陳菁徽版、王育敏版與民眾黨團版本大致相同；但國民黨團版本及謝衣鳳版中，未開放女女、單身女性，僅開放異性戀配偶代孕。而民進黨各立委版本中，多數同意女女配偶、單身女性人工受孕，但均不開放代孕。行政院版亦不開放男男配偶、代理孕母，行政院政務委員陳時中說，「一定要用自己的子宮來生」。

據了解，國民黨內對代理孕母意見分歧，而陳昭姿當初是因為柯文哲答應她會推動代理孕母法案才加入民眾黨當立委，如今陳昭姿的立委任期僅剩下1個月，但立法院藍綠召委都未積極排審該案，柯文哲對此很事關心，因此主動說想和陳昭姿去拜會朝野衛環委員會立委，同時也將拜訪藍綠黨團總召傅崐萁、柯建銘。

​ 民眾黨立委陳昭姿上任後積極推動「人工生殖法案」，如今面臨2年條款即將卸任 。（資料照，顏麟宇攝）

柯文哲與柯建銘20年友情 因高虹安選戰生變

據了解，雖然柯建銘與民眾黨現任主席黃國昌水火不容、屢次對罵，不過實際上，柯文哲和柯建銘是認識20多年的老朋友，兩人都是新竹人，都念過新竹中學，前總統陳水扁保外就醫時，柯建銘擔任民進黨內的醫療小組召集人，而柯文哲則是民間醫療小組召集人，兩人關係好到在每年的除夕夜，柯文哲回新竹老家過年前，都還會先去柯建銘新竹老家拜年後，才再回自己家吃團圓飯；而柯建銘若身邊有親友需要到台大醫院看病，柯文哲也都會幫忙安排。

不過後來，民眾黨前立委高虹安在2022年出戰選新竹市長，民進黨、柯建銘舉全黨之力猛攻高虹安，讓高在3個月內爆瘦8公斤，柯文哲後來在受訪時氣憤地說，「20多年的交情不要了？」也打過電話問柯建銘，「一定要打成這樣嗎？」兩人自此有很長一段時間互不來往。

柯文哲昔一句話 激起柯建銘怒火

在2024年大選後，民進黨原先想在立法院長一局促成綠白合，當時還不是行政院長的卓榮泰，私下會面柯文哲心腹黃珊珊；與時任總統府秘書長林佳龍交好的台灣有限寬頻產業協會理事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆等人，不斷催促柯文哲打電話給可以直通總統賴清德的台派醫生陳永興。然而，柯建銘當時在立法院直接嗆民眾黨嗆民眾黨立委是「沒用的8席」，最終，民眾黨團在立法正副院長選舉全投自家人，國民黨拿下正副院長寶座。

2024年3月，柯文哲到總統府會面前總統蔡英文時，柯曾向蔡當面說，柯建銘的態度比賴清德更鷹派，很快就會出現「民進黨版馬王政爭」，就看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候，對此蔡英文當下沒有回應。後來消息曝光後，柯建銘則批評柯文哲一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，連小草都不會相信，惡質至極，之後兩人也一直都沒有見面，後來柯文哲更在2024年9月身陷司法風暴被羈押近1年。

柯文哲（右）曾在蔡英文面前批柯建銘（左）「比賴清德更鷹派 」 ，柯建銘回擊 「 挑撥離間 」 ，兩人此後未再見面。（資料照，吳逸驊攝）

曾友今敵 柯文哲、柯建銘再碰面受關注

不過在這段時間當中，2025年3月，柯文哲父親柯承發逝世，當時柯建銘除了致贈花籃以外，也親自出席柯爸告別式，當時柯建銘說，柯文哲父親過去對教育界有的貢獻，他很少說話，都是默默關心，他要感謝2016年他回來選舉的時候柯家對他的支持，過去大家在新竹都很熟，自己父親跟他們家也熟，大家總是新竹人，雖然最後和柯文哲的政治立場不一樣，但是不管怎麼樣，彼此互相尊重。對於柯文哲，柯建銘當時說，但實在很久沒看到他了，希望他身體健康。

在那之後，台灣政壇歷經大罷免一戰，自稱發起大罷免的柯建銘，成為炮打藍白的先鋒，屢次嗆藍白應該被掃進歷史的焚化爐，然而在大罷免大失敗後，柯建銘漸漸遠離媒體鏡頭與權力核心。而被羈押近1年後的柯文哲，則逐漸重返政壇焦點，更將到立法院拜會朝野立委。十年河東，十年河西，在各自歷經大起大落後，曾是朋友、後來翻臉、如今又將見面的兩人會如何互動？備受關注。

