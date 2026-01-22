笑看川普奪格陵蘭！蒲亭曝價值：美國買的起
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普近期屢次表態要拿下格陵蘭，俄羅斯總統蒲亭21日首度表態，稱此事與俄羅斯無關，應該由美國與丹麥自行解決，他也幫川普估算，稱格陵蘭大約價值10億美元，美國能夠負擔的起。
據路透社報導，川普併吞格陵蘭的意圖，已經加劇美國與歐洲的分裂，儘管華府的舉動會對在北極有影響力的俄羅斯造成衝擊，但莫斯科仍笑看事態發展。
川普21日在瑞士達沃斯發表演說時鬆口，放棄以加徵關稅為籌碼奪取格陵蘭島，排除使用武力的可能性，並稱已與北約達成格陵蘭協議框架。
蒲亭在俄羅斯安全委員會會議上首度表態，「格陵蘭島發生的事情與我們毫無關係」，還直言丹麥一直把格陵蘭當作殖民地、對該島相當苛刻甚至可以說是殘酷，現在幾乎沒人關心。
蒲亭也表態，俄羅斯不會反對川普控制格陵蘭，還提到俄羅斯在1867年將阿拉斯加以720萬美元的價格賣給美國，丹麥也曾在1917年將維京群島賣給美國，為此類土地交易樹立先例。
蒲亭也以當年賣出阿拉斯加的價格估算，加上通貨膨脹進行調整，並考慮到格陵蘭的面積以及黃金價格變動，她認為從丹麥手中購買格陵蘭，可能需要花費約10億美元，華盛頓能夠負擔得起，「我認為他們會自行解決這個問題。」
