笑看風雲行善路 新加坡CK集團總裁洪振到東大分享

東大校長鄭憲宗致贈泰源的臍橙，讓洪振群總裁品嚐。

國立臺東大學在圖資館颯德固講堂舉辦專題演講，邀請新加坡CK集團總裁洪振群以新書《笑看風雲行善路》為題，分享他白手起家、歷經三次火災與瀕臨破產，仍堅持行善的人生歷程，鼓勵青年學子「行善最美」。這位享譽盛名的企業家，這次特別走進東大校園，以「行善行孝不能等」的生命故事，為師生帶來滿滿的正能量。

洪振群是新加坡華裔第三代，家族從擺地攤起家，逐步打造出「雙魚百貨」，沒想到看似順遂的人生，卻一再遭遇多重挑戰。他被親手創立的公司逐出門戶，長達三年時間沒有工作、意志消沉；後來在朋友協助下開設第一家CK百貨；事業再起卻連續遭逢三次火災，疫情更讓公司再次瀕臨破產邊緣。儘管命運多舛，他仍「笑看風雲」，以堅韌與正向心念面對考驗。洪總裁以驚人意志力重振事業，更在好友相互扶持的陪伴下實踐「只問付出，不求回報」的精神。

在事業穩定後，洪振群立願做好事。二十多年來行善不輟，洪總裁以實際行動支持總統慈善基金等三十餘個慈善團體，累積捐款金額（含個人及人脈募款）已逾新臺幣 6 億元。

這次演講由公關暨校友服務中心主辦、通識中心協辦，吸引 120 位學生參與。學生們人手一本《笑看風雲行善路》傳記，並在 100 分鐘的演講中全神貫注。

有同學詢問如何度過生命最艱困時刻？洪總裁表示，只要盡己所能幫助別人並保持正能量，就沒有跨不過的難關。他對於「在貧窮時如何行善」的提問，更勉勵學生：「你不是窮，只是錢還沒到！只要持續行善，錢財自然會來找你，讓你做更多善事。」至於如何維持正能量，他以生動譬喻說：「前腳一走，後腳就要放。我們的腦容量有限，把負能量放出去、把正能量放進來，每天進步一點點，就能保持善的力量。」而當同學回想起自己到新加坡工讀的經驗，幾度哽咽的時候，總裁也暖心溫馨安慰：「沒關係，都過去了，以後到新加坡就來找我」。

洪總裁深信，行善能改變命運。他向同學分享，做善事不僅讓自己與家人更加健康快樂，也會帶來上天的庇佑。他回憶起 2025 年年初在新加坡親歷的一場驚險意外：當時因連日大雨造成土壤鬆動，他停車等待時，身旁一棵巨木突然倒下，重擊車頂，擋風玻璃瞬間碎裂，巨木距離駕駛座的他不到五公分。逃出車外後，他仍心有餘悸，慶幸自己毫髮無傷，更深刻體悟「行善必有善報」。

這次總裁夫人張麗娜也陪同洪總裁同行，一向秉持「做人要低調，行善助人必須高調」的鄭憲宗校長與洪總裁一見如故，兩人相談甚歡；洪總裁以自身經歷印證鄭校長所信奉的教育理念：「教育之道無他，唯愛與榜樣而已。」用生命影響生命、以行動感動生命，這場演講活動為東大師生樹立了彌足珍貴的人生典範。