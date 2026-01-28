笑稱返鄉「還感情債」…民進黨南投縣長候選人溫世政提921任醫官創傷：答應參選反而釋懷，有著力點為鄉親做事

新北市牙醫師公會理事長、民進黨南投縣長候選人溫世政，今（28日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，自己是土生土長的草屯子弟，當時921大地震也跟大家在一起，當醫官時就在803醫院服役。他坦言，921對其影響重大，直至經營牙醫事業仍會想到當時的情景，心中一直想回家服務，最後答應賴總統徵召時反而內心釋懷，就像是回南投「還感情債」。

提到南投發生921大地震，溫世政坦言，那件事改變了自己整個人生，地震那時門打不開，是從夾縫中鑽出來，跑到急診室時，全部都都是傷患，不管是斷手斷腳，或是臉被壓碎的都有。

溫世政回顧，「所以那個時候救一個是一個，一直縫縫縫，一開始就是拼命的縫，那個血都流到地板，我還在擦地板，然後全身也都是血。」他說，那時在第一線救災，一直都有一種無力感，因為傷患太多了，救災能量實在不足，幾乎沒有睡覺，也不會想睡覺，就是一直救，但是太多人從手上慢慢失去氣息、離世。



溫世政直言，921的場面對一個已受過醫學院訓練的人來說，還是很震撼難忘，921受災戶其實可以申請提前退伍的，但他一直到完成救災工作才退伍。他說，那時是想要逃離，因為這個這個地方太令人傷心了，是之後到新北市落腳，才慢慢做出一番事業。



溫世政也說，但是在做牙醫事業的過程，常常會想起921時的影像，會想著自己要是技術再好一點，或者是當地醫療再好一些，或許就救得起來那個人。他表示，心裡一直有一種虧欠和遺憾，當時南投的大家互相幫忙、扶持，走過那一段期間，其實很感動，所以自己一直想要回去。



對於賴總統勸說回饋家鄉，溫世政透露，很特別的是當自己答應後，反而心中釋懷了，有一個著力點可以為南投鄉親做事，與其說是回來打選戰，不如說是「回來還這個感情債」。

