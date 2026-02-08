笑聲迎新年！紙風車《武松打虎》高雄前鎮熱鬧登場

活動主辦人吳昱鋒先生與老虎互動。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團今（8日）下午在高雄市前鎮區中正高工籃球場演出經典兒童劇《武松打虎》，以戶外劇場形式吸引近3千名親子到場觀賞。演出選在農曆年前登場，現場笑聲與掌聲不斷，為社區帶來熱鬧溫馨的藝文氣氛，也讓孩子在生活場域中親近戲劇。

《武松打虎》劇情讓小朋友看得超興奮。（紙風車劇團提供）

活動開演前，主辦單位吳昱鋒先生自下午4時起發送1500份親手栽種的左手香小盆栽，吸引不少民眾提早到場排隊領取。家長帶著孩子一邊領盆栽、一邊就座等候開演，現場宛如大型社區藝文聚會，凝聚親子與鄰里的交流互動。

演出開始後，《武松打虎》透過音樂、舞蹈與幽默橋段，引發孩子陣陣笑聲。劇中武松與老虎追逐互動的橋段，讓不少小朋友興奮站起觀看，當「老虎」走入觀眾席與孩子互動時，更掀起現場高潮。多位家長表示，孩子難得在住家附近接觸大型劇場演出，不僅看得投入，也從故事中理解勇敢與正義的意義。

紙風車劇團在高雄演出《武松打虎》留下全場大合照。（紙風車劇團提供）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，感謝主辦單位邀請劇團來到前鎮，選擇深具寓意的《武松打虎》，希望讓孩子感受到「文化就在身邊」。主辦單位吳昱鋒也指出，透過戲劇與贈送植物，讓孩子學習親近文化與生命。活動在滿場掌聲中落幕，為社區留下溫暖的新春前夕回憶。

