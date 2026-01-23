笑著流淚的溫暖約定 年度新電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》台中開鏡

電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》台中金典酒店開鏡





一部寫給孩子、也寫給所有大人的溫暖電影，在台中正式開拍。曾入圍金鐘最佳導演的李權洋2026新作《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，昨日於台中金典酒店舉行開鏡儀式，該片近九成場景選擇在台中取景拍攝，透過鏡頭捕捉城市的日常風景，也記錄一段關於陪伴、成長與承諾的動人篇章。開鏡現場星光雲集，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，劇中飾演主角小小兄弟檔的鄒暟澐、滕韋煦，以及演員萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如等人齊聚一堂，共同為作品揭開序幕。市府新聞局副局長陳瑜與台中市影視發展基金會執行長張婉榆也特別到場祝賀，致贈在地名產與飲品，為劇組送上最誠摯的祝福，期盼拍攝一切順利圓滿。

廣告 廣告

電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》台中金典酒店開鏡

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》以育幼院孩童的故事為起點，從純真的視角出發，細膩描繪孩子對親情、承諾與未來的渴望。故事溫柔卻深刻，期盼為家庭觀眾帶來笑中帶淚的感動時刻。導演李權洋本身即是台中人，此次特別將拍攝重心留在家鄉，讓故事在熟悉的街景與日常場域中自然流動。片中將呈現東信派出所、清水服務區、第二市場、大慶火車站、龍井火車站、光音育幼院等多處台中場景，從市井風情到交通節點，層層堆疊出台中多元而溫暖的城市樣貌。

台中市政府新聞局副局長陳瑜表示，看到越來越多影視團隊選擇台中作為主要拍攝基地，她感到十分欣慰，也深具意義。市府持續透過取景補助、食宿協助等友善措施，支持劇組安心創作，今年度拍片取景補助目前正開放徵件中，歡迎更多影視團隊走進台中，用影像說出台中的故事，讓城市魅力被世界看見。

市府致贈霧峰農會初霧吟釀、大安蔥餅及太陽餅作為開鏡禮品

台中市影視發展基金會執行長張婉榆指出，基金會多年來以「單一協拍窗口」陪伴劇組，從拍攝前期到現場協助，致力成為創作者最可靠的後盾。近年除國內團隊外，也吸引越來越多國際劇組來台中取景。此次特別感謝《哥哥可以跟我打勾勾嗎》選擇台中作為主要拍攝城市，相信在導演細膩溫柔的敘事，以及小小演員純真自然的演出下，這部作品完成後必能觸動人心，為觀眾帶來一段難忘的觀影記憶。

昨日開鏡活動，新聞局與影視發展基金會特別準備霧峰農會「初霧吟釀」、大安蔥餅及太陽餅作為致贈禮品，象徵在地農產與影視產業的溫暖連結，也為劇組送上滿滿祝福。期盼這部從台中出發的暖心電影，未來能走向更多城市、更多觀眾心中，傳遞陪伴與希望的力量。

更多新聞推薦

● 呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算