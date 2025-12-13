笑虧李洋「預算是0」 賴清德懷念立院公道伯：王金平很少逕付二讀

中央總預算持續卡關，總統賴清德今（13）日出席宏道獎頒獎典禮，致詞時笑虧對著運動部長李洋說，運動部是新部會，但「你現在預算是零，因為預算都還沒有通過」，隨後又看向坐在台下的前立法院長王金平，坦言相當懷念當年的「公道伯」，總是努力協調朝野意見，很少逕付二讀。

賴清德表示，王金平過去經常不厭其煩地協調朝野意見，盡量避免表決，就算表決也會經過大家同意，這個事情真的已經沒有辦法，就是一定要用民主的程序才表決。王金平時代也很少逕付二讀，一定要經過立法院的議事程序，即便要逕付二讀也要朝野大家同意「這個案子非常重要」，否則都是尊重立法院委員會中心主義，院會一讀到委員會審查，再到院會二讀、三讀，且在院會二讀、三讀時要經過朝野協商。

賴清德指出，如果王金平過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對運動部的發展更是不言可喻。

最後，賴清德也特別稱讚李洋，兩屆奧運金牌選手選擇接任運動部長真的非常不容易，特別是放棄了數千萬的代言費用更是不容易，這種決心令他感到相當欽佩，也由此看到國家運動發展的希望，相信只要所有人能夠團結合作，國家運動發展一定可以更上一層樓。

