笑談川習會！川普讚習近平「強勢又聰明」、模仿中國官員逗笑議員

美國總統川普（Donald Trump）5日在白宮接見共和黨參議員時，回憶上個月底，在南韓舉行的「川習會」中與中國國家主席習近平的互動。他稱習近平「是個強硬、強勢又聰明的人」，並對會中隨行的中國官員「全程不發一語、筆直坐好毫無反應」，感到相當驚訝。

川普說，當時習近平兩側各坐數名官員，「每個人都坐得像立正一樣，我問其中一人問題，他完全沒反應」。川普還打趣地說，希望自己的內閣團隊也能有這樣的紀律，「我從沒看過有人坐得那麼挺直，也沒看過有人能對某人那麼害怕」，他也模仿對方神情重現現場狀況，引爆台下議員哄堂大笑。

川普接著提到，會中有一位像是副主席級的官員，也不敢開口發言，「我問他要不要回答問題，他一動也不動，習近平就說，『所有問題都由我來回答。』」

川普虧范斯「愛插嘴」 該向中國官員學習

他隨後將話題轉向副總統范斯（JD Vance），笑說「范斯從不會這樣，他常常插嘴，我也想讓范斯安靜幾天好不好」，再度引發台下笑聲。

川普以幽默語氣談起這段外交經驗，形容親眼見識到習近平在會議桌上的震懾力，成為川普與共和黨參議員的笑談。

