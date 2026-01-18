笑談從土城看守所「活著回來」經歷 柯文哲：國民黨不要高估自己實力

柯文哲今日在民眾黨活動中，談及在土城看守所的日子。資料照，廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，被羈押禁見1年，今日（1/18）久違地在民眾黨活動上和支持者互動，致詞時向支持者表示「要不是罷免32:0，我應該還在裡面，所以我要謝謝那天有去投票的人，相信很多人是為要把阿北救出來才去投票的」，甚至還語出驚人，直言「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，讓坐在一旁的黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修都忍不住大笑，主持人陳智菡也趕緊緩頰「哎呀！危險發言、危險發言」。

柯文哲和黃國昌今日下午出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」，柯文哲笑著表示，他離開土城後已經胖了4公斤，因為妻子陳佩琪每天沒事幹，不是寫臉書就是煮飯給他吃，所以4個月胖了4公斤，要想辦法少吃一點。對於「在土城進修1年」的過程，柯文哲表示，發呆是一種幸福，那時候不是發呆就是讀書，當時有一個計畫是寫4本書，一本是寫關於台北市運作的SOP，包括晨會怎麼開等，未來任何一個人接手就可以馬上上線，另外還有關於中央黨部和地方黨部SOP的建立、立院黨團SOP的建立，最重要的是土城一年的回憶錄等。

柯文哲還分享，當時曾有一名身高約180公分的管理員對他說「阿北加油」後就開始哭，讓他心想「我需要被人家安慰，我現在還要安慰你」，只好回應對方「我沒有問題，你不要緊張」。柯文哲也提到，買電視和收音機從申請到下來要1個月，當初他每次都覺得自己一個月後就不會在這裡，所以沒買電視跟收音機，結果被關一年。不過726大罷免的時候，管理員每30分鐘就會跟他報告一次開票進度，「我不想聽都不行。」

柯文哲提到，當時他有位26歲的獄友，因為是馬來西亞人，所以不認得他，聊到最後只好對他說「你知道安華（馬來西亞首相）嗎？我就是台灣的安華，差不多就是那個樣子」。柯文哲表示，對方被騙來台灣賣燕窩，結果5天就被抓，無法對外聯絡，每天都很焦慮，讓他每天都要當心理醫生，「我是很需要被安慰的人，結果在監獄當張老師」。

柯文哲表示，他剛出來時不太會講話，還有人群恐懼症，當時陳佩琪每天晚上都會帶他到中正紀念堂，讓他看到空曠的環境，「最後還是活著回來」。柯文哲表示，以前前總統李登輝曾對他講，有一天你可以凝視死亡的時候，才可以轉過頭來開始看人生是什麼，他在監獄裡也曾想過，自己會不會死在裡面，因為律師估計他會被關34個月，「要不是罷免32:0，我應該還在裡面，所以我要謝謝那天有去投票的人，相信很多人是為要把阿北救出來才去投票的，我的意思是，國民黨不要太高估自己實力。」一席話讓坐在一旁的黃國昌、周榆修等人忍不住捧腹大笑。

