笑談黃國昌變「爐主」 柯文哲稱越看越擔心：每一台打鄭麗文都沒打你用力

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨現任主席黃國昌今（4）日晚間在柯文哲官方頻道開直播，柯文哲提到，交保這3個月，他還是會看一下網路，「越看越擔心你，你現在是爐主」，轉來轉去，每一台都在罵黃國昌，這到底要怎麼辦？打國民黨主席鄭麗文都沒有打黃國昌用力。黃國昌則說，對手基本上的戰術都一樣，傳統媒體上比較少看到民眾黨推動的重要改革法案，就像當時柯文哲選總統時沒有電視台支持。柯文哲則說，就像他辦雙城論壇藍綠都罵，該做的事情就是要做。

廣告 廣告

柯文哲首先談到，他在監獄裡面沒有買電視，但有看報紙，但報紙看起來，傳統媒體都沒有民眾黨的消息，只看到大罷免、關稅相關的新聞，他就想，過去一年民眾黨作為台灣第三大政黨，到底成績是什麼？黃國昌回答，柯文哲不在的這一年，民眾黨沒有一刻停下腳步。

柯文哲談到，他在監獄裡面沒有買電視，但有看報紙，但報紙看起來，傳統媒體都沒有民眾黨的消息。（取自柯文哲YT）

黃國昌說，民眾黨在立法院的工作，是將柯文哲選總統的政見當成藍圖做Check List，過了就打勾，大家最有感的，包含吹哨者保護法、棄保潛逃罪、不法關說罪，全部三讀通過，實現民進黨跳票的政見。此外，還有勞工5天假、修法提高國軍、退休警消待遇、放寬巴氏量表、國會改革、新住民基本法、財劃法修法、壯世代促進法、憲訴法、NCC組織法、原住民委員會組織法、學生輔導法等都通過。

黃國昌提到，人事同意權方面，該過的也過了，民進黨一直說「在野黨無理杯葛人事權」，但考試院長可以通過，就是因為民眾黨投贊成票，而民進黨提的大法官提名人劉靜怡，民眾黨贊成，民進黨卻自己跑票。民眾黨8席立委在立法院扮演重要角色，很多改革法案都是想辦法說服國民黨向前推，例如吹哨者保護法，影響到「很多人」的利益，但最後還是想辦法說服了國民黨。

黃國昌（左）說，民眾黨在立法院的工作，是將柯文哲（右）選總統的政見當成藍圖做Check List，過了就打勾。（取自柯文哲YT）

柯文哲：很開心看到民眾黨過了很多該過的法律

黃國昌說，當民進黨在搞大惡罷的時候，民眾黨義無反顧站到第一線反對大罷免，因為當執政者不負責任，在野黨要撐起這個國家，民眾黨在這當中扮演關鍵的角色，2024年大選的政見、承諾都一一實現，這一屆國會民進黨沒過半，反而過了很多當初民進黨承諾卻沒過的法案。

柯文哲表示，其實若要當牛，不要怕沒有田可以犁，雖然報紙上都在報大罷免，但還是很開心看到民眾黨過了很多該過的法律，有沒有一些也是民進黨贊成的法案？黃國昌說，完全沒有，例如財劃法修法，當時告訴民進黨支持民眾黨版本，國民黨版本就不會過，民進黨為了要鬥爭，寧願讓國民黨版本過。

更多風傳媒報導

