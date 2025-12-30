笑「美國斬殺線」? 數據卻揭殘酷真相 : 中國農村老人自殺率全球第一

有評論者指出，中國社會中反而存在一條「不被承認、卻實際存在的斬殺線」，尤其在農村老年人口身上表現得格外明顯。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 近期，中國社群媒體上突然流行一個新詞「美國斬殺線」，引發輿論高度關注。相關說法宣稱，美國社會存在一條無形的「生死門檻」，一旦個人收入或資產跌破某一臨界值，便會被制度性拋棄，迅速從中產階級墜入貧困甚至流落街頭。

該論述迅速在微博、小紅書等平台擴散，不少自媒體以「矽谷工程師失業半年就破產」、「美國中產極度脆弱」等案例強化敘事，甚至將其描述為資本主義社會的「底層清除機制」，引發部分網友震驚與討論。

不過，多名長期研究美國制度的評論者指出，所謂「美國斬殺線」並不存在，相關說法更接近經過包裝與放大的政治宣傳，而非基於制度運作的真實描述。

X 帳號 @duwen2023 發文指出，「美國斬殺線」的說法多源於缺乏統計基礎的個案敘述，經社群平台演算法放大後，被塑造成「美國社會真相」。該帳號認為，此類敘事刻意忽略美國實際存在的社會安全網，反而在特定時間點被集中轉載，形成高度一致的輿論方向。

評論指出，美國在社會保障上的核心特徵，並非「失敗即淘汰」，而是透過制度性支出，降低個人「跌穿底線」的風險。以公共支出為例，美國在醫療、教育與退休保障等領域的人均投入，仍明顯高於中國，形成涵蓋全生命週期的托底機制。

在社會救助方面，美國長期實施補充營養援助計畫（SNAP），2023 財年平均每月約有 4,200 萬人領取糧食補助，約占全國人口八分之一。專家指出，該制度設計的目的在於降低經濟波動對個人的毀滅性衝擊，而非對貧困者進行羞辱式篩選。

此外，美國也透過醫療補助（Medicaid）、老年聯邦醫保（Medicare）、住房補貼、取暖補助等多重制度，為低收入與弱勢族群提供基本生活保障。醫療方面，法律明確禁止醫院因患者無力支付費用而拒絕急診，並允許個人在極端情況下透過個人破產制度重新開始。

相較之下，有評論者指出，中國社會中反而存在一條「不被承認、卻實際存在的斬殺線」，尤其在農村老年人口身上表現得格外明顯。

X 帳號 @cskun1989 引述清華大學與武漢大學學者的調查指出，中國農村 70 至 74 歲老人的自殺率，長期高居全球平均的四至五倍。武漢大學社會學教授劉燕舞歷時 6 年，深入 11 省、40 多個村莊進行田野調查，發現農村老人因貧困、疾病與照護缺乏而選擇自殺的情況，已被部分地區「常態化」。

研究中記錄，多起案例顯示老人因不願成為家庭負擔，在缺乏社會支持的情況下自行結束生命，甚至提前為自己準備後事。劉燕舞指出，在部分農村地區，老人自殺不僅未引起公共討論，反而被視為「合理選項」，反映出制度性保障的嚴重缺位。

分析認為，當中國輿論場大量渲染「美國斬殺線」時，實際上轉移了對自身社會結構問題的關注，包括低水準的農村養老金、醫療自付比例過高，以及城鄉與戶籍制度造成的保障斷裂。

評論總結指出，「美國斬殺線」並非對美國制度的真實描述，而更像是一場有方向性的輿論工程；真正值得警惕的，並不是他國是否存在風險，而是本國是否具備讓弱勢者「失敗但不墜毀」的制度能力。

