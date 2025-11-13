符合特定資格民眾「直接入帳1萬」 釋昭慧：無禮冒犯

政府「普發現金一萬元」政策於11月12日正式上路，凡符合特定資格的民眾無須登記即可直接入帳。然而此舉卻引發先前發起「拒領一萬、捐入國庫」行動的釋昭慧法師強烈不滿。（圖／翻攝自釋昭慧臉書）





政府「普發現金一萬元」政策於11月12日正式上路，凡符合特定資格的民眾無須登記即可直接入帳。然而此舉卻引發先前發起「拒領一萬、捐入國庫」行動的釋昭慧法師強烈不滿。她痛批，政府在未經當事人同意的情況下直接匯款，讓堅持拒領的民眾「被迫收錢」，此舉不僅是對意願的冒犯，也形同「無禮的強制施捨」。

釋昭慧指出，此次首波共有約1,046萬人符合領取資格，其中463萬人為「直接入帳」對象，約佔總人數的44%。這些人包括勞保、國保年金領取者、老農津貼戶、身障與中低收入老人生活補助領取者、公費就養榮民、以及外派公務人員等十一類對象。她質疑，政府一方面標榜「便民」，另一方面卻剝奪了民眾拒領的選擇權。

釋昭慧透露，許多民眾是在郵局刷存摺時才發現帳上多了一萬元，想退還卻不知該匯往何處。釋昭慧直言，這些人即使事後將款項全數捐出，仍會被統計為「已領取」對象，使政府與媒體得以宣稱「幾乎沒有人拒領」，進而營造出「台灣人愛錢」的社會印象。

釋昭慧進一步批評，這樣的政策設計形同「精心佈局的政治操作」，達到三重效果：一是強迫全民收錢，製造全民貪財的假象；二是實際增加數十億元國庫支出，加速財政消耗；三是藉輿論攻擊，打擊拒領或質疑政策的吹哨者。

釋昭慧痛斥，執政團隊明知藍白兩黨可能藉普發方案「揮霍國庫」，仍為選戰考量而妥協，從最初的反對普發，到最後不得不跟進、甚至取消拒領選項，形同「一而再、再而三地棄械投降」。她指責，不論藍、白、綠各方，為了選票與民意，皆成了「國庫空虛」的共犯。

釋昭慧並警告，當媒體與網路輿論以此宣稱「人民愛錢」時，未來各黨勢必更加競相推出補助、加碼政策，導致「燒錢成風」，國家財政最終將陷入空虛。「從普發一萬這件事，就能預見未來國庫被掏空的悲劇。」

最後釋昭慧引述佛陀所言「錢財五家共」指出，「王」即現代的執政者與議員，他們掌握權力卻可能比詐騙集團更能「竊國」。她痛批，若任由政客以選舉為名揮霍公帑，「今天的一萬元，也許就是子孫明日的債」。

