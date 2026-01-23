符合透明原則 泰選委會：政見若涉國家經費需佐證

台泰時報今天(23日)報導，泰國選舉委員會近日要求5個政黨，就競選政見中涉及國家預算支出的部分，補充提交相關佐證文件，以利審查政策的財務可行性。相關作業是在2月8日國會大選前，依法進行的政策審核程序之一。

選委會秘書長薩旺（Sawaeng Boonmee）22日主持審查會議時表示，委員會正加速檢視各政黨提出、涉及公共支出的競選政策，目標在2月4日前完成初步審查，確保選舉過程符合法規與透明原則。

這次大選共有60個政黨提名區域立委候選人，其中51個政黨提出涉及預算支出的政策，依法須向選委會申報；另有9個政黨主張不動用國家經費，未列入本輪審查名單。經會議決議，要求5個政黨進一步說明政策內容與經費來源。

被要求補件的政黨包括人民黨，其多項政策涉及提高老年津貼、住宅管理、農民債務處理及全國性大型建設計畫，需進一步說明財務細節。

泰國公民黨則被要求釐清社會福利政策，包括每月發放5千泰銖(新台幣5,064元)老年津貼，以及對身心障礙者與長期臥床患者的補助方案。

此外，民主人民黨需補充每月3千泰銖老年補助的財務規劃，泰法黨則必須說明對60歲以上國民每月4千泰銖津貼的預算來源；人民志願國家黨則被要求詳述其自高中至大學免學費政策的支出結構。

目前仍有23個政黨政策正在審查中，另有28個政黨尚待檢視。薩旺強調，若審查進度未能如期完成，將視需要於2月2日召開追加會議，並於2月4日前提交最終審查結果。

同日，多名政黨領袖亦展開地方造勢活動，相關政策內容仍須待選委會完成審查後，方能正式進入選舉討論階段。 (編輯:柳向華)