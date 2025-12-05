笨蛋外殼下的學霸？ 網傳高考512分 孟子義這麼說…

微博近日熱搜話題「孟子義高考512分」驚呆全網；有網友發布一張稱「撿到的」高考分數表，上面寫有「孟子義」的高考分數，網友直呼「沒想到姐姐是低調的小學霸」、「我姐姐不笨」，不過，孟子義方4日發聲闢謠，稱網傳孟子義高考成績均為不實信息。

據鳳凰網娛樂報導，網傳孟子義高考成績有512分引發熱議。爆料網友稱，2013年，孟子義以藝術生身分參加高考取得512分，該成績被其藝考培訓機構印於宣傳冊公開。對照當年吉林省文科一本分數線510分，她不僅遠超過藝術類文化課要求（通常300分左右），更跨過普通類重點線。但這份網傳成績未獲官方認證。

儘管如此，關於孟子義為重點高中理科生、藝考成績優異等的人設反差也引發熱議。

有網友稱，其高中就讀吉林重點中學長春十一高，在校期間曾獲奧數獎項，被教師評價「理科天賦突出」。為實現表演夢想從理科轉文科，同時獲北電、中戲、中傳三校合格證；她在綜藝中「憨萌」、「反應慢」的表現也被長期貼上「低智商」標籤，此次高分曝光後，網友直呼「被綜藝效果欺騙」，調侃其為「笨蛋外殼下的真學霸」，粉絲則強調「她只是鈍感力強，並非愚笨」。

不過，12月4日，孟子義方發聲闢謠道：「近日網路流傳關於高考成績的相關信息均為不實信息。請各位小檸檬切勿輕信、傳播」。

有網友猜測，這份爆料是不是有心人士想「一石二鳥」，一方面通過孟子義吸引學生參加藝考培訓機構，另一方面給孟子義挖坑，幸好在孟子義夠清醒，不立學霸人設是對的。

孟子義曾在「五十公里桃花塢」中說過「如果沒考上北電，就不會成為藝人，考大學是改變我人生的路」。孟子義以人氣古裝劇「九重紫」走紅，與李昀銳被組合成「昀牽孟繞」CP，兩人並傳出緋聞。

