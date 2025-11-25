笨賊忙偷金！手機竟遺忘現場 40分鐘即被鎖定

金價持續飆漲，不僅引發消費者搶購潮，也催生犯罪事件。在湖南，一名竊賊使用千斤頂撬開銀樓鐵門，盜走價值約1300萬台幣的170多件金飾。然而，這位竊賊在慌忙逃跑時，竟將手機遺落在犯案現場，導致警方僅用40分鐘便鎖定其身分，5小時後迅速將其逮捕。同時，在大陸最大黃金批發市場深圳水貝，因金價年內已上漲55%，出現專門為外地消費者代購黃金的服務，雖然方便卻也存在風險。

湖南有竊賊鋌而走險，用千斤頂撬開銀樓鐵門，一口氣偷走上百件金飾。（圖／央視）

監視器拍下的畫面顯示，湖南一家銀樓的鐵門被千斤頂硬生生撐開，一名戴著帽子和口罩的黑衣男子彎腰從細縫中鑽入，迅速掃走170多件金飾，總價值約1300萬台幣。然而，這位竊賊在犯案過程中犯了致命錯誤。湖南岳陽公安表示，這名嫌疑人並非十分專業，在逃跑過程中竟然將手機遺落在現場，雖然帶走了犯案工具，卻留下了最關鍵的證據。

警方憑藉這條「神級線索」，僅用40分鐘就鎖定了嫌犯身分，並在5小時後成功將其逮捕。竊賊被捕時正搭乘計程車，還在尋找自己的手機，對著司機問道：「我的手機呢？」這一疏忽成為他迅速落網的關鍵。

今年黃金價格持續攀升，25日黃金每盎司超過4100美元，今年以來漲幅已超過55%。深圳水貝作為大陸最大的黃金批發市場，甚至出現專門為外地消費者代購的服務。

深圳市民表示，外地消費者若親自前往購買，來回機票成本較高，因此選擇託人代購，加上現在的物流運輸十分可靠。外地買家看準金價還在上漲的趨勢，利用時間差搶進水貝市場，一趟代購下來有時能省上萬元台幣。

然而，律師提醒民眾，黃金代購雖然看似方便，但若遇到代購者捲款潛逃，追回款項將非常困難，甚至可能捲入洗錢風險。建議消費者最好還是到正規門市購買，以確保交易安全。

