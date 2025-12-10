笨賊連2天穿同件外套行竊 秒遭警認出活逮送辦

桃園警方破獲一起連續竊盜案，一名男子連續2天在中壢區偷手機，因穿著同一件白色外套太過顯眼，警方調閱監視器鎖定特徵，昨日中午發現他蹤跡將其查獲到案。

男子穿白衣外套連2天行竊被鎖定。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢警分局日前接連2天獲報發生手機竊盜案，警方調閱監視器發現疑為同一名男子所為，且男子2天都身穿同一件白色外套犯案，他先於7日中午12時許在福州二街偷走機車前置物架上一支小米手機，隔天下午2時許又在附近一間通訊行摸手一支二手iPhone12。

警方鎖定嫌犯特徵研判為同一人犯案，未料竊嫌劉姓男子（36歲）昨（9）日中午又穿同一件白色外套在中美路一段出沒，警方線上警力立即趕赴現場將他查緝到案，同時查扣遭竊的手機發還被害人，劉男應訊時坦承犯案，供稱自己最近失業缺錢花用才會下手行竊，訊後遭依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾無論停放車輛或店家陳列商品都應提高防竊意識，以免宵小覬覦損失財物，警方將持續透過強化巡邏與熱點分析，迅速打擊各類竊盜犯罪，共同打造安心安全生活環境。

