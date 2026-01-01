第一個沒有大S的跨年 小S母女含淚曝思念心聲

大S（徐熙媛）2025年二月因病離世，小S先前就曾透露，往年全家人都會聚集在大S家吃飯跨年，今年是第一年沒有大S的跨年夜，小S也在元旦這天，曬出與媽媽黃春梅一同看煙火的照片，寫下「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，滿懷思念之情，眼眶也有些濕潤。

自從痛失大S以後，小S工作全面暫停，經歷半年以上時間調適，才終於在第60屆金鐘獎上，與蔡康永一同現身復出，更成功拿下金鐘主持人獎。慶功宴時，小S被問到復出計畫，表示可能還要等跨年後再考慮，因為跨年對於S家來說格外有意義：「每年跨年都是在我姊家吃飯，然後熬到12點，然後去樓下看煙火。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導