第一波冷氣團來襲！鄭明典：強烈冷平流把冷空氣往台灣送

今年第一波冷氣團本周報到，周六晚間起全台將明顯降溫，最低溫下探12度。Yahoo《天氣多一典》主持人鄭明典在臉書上發文解釋「西北流」跟台灣低溫的關係。

他解釋，當冷高壓偏南移動，日本海又有低壓盤據或發展，高低壓之間就會出現強勁的西北風，這樣的西北風本身溫度低，到台灣前經過海面的距離短，很容易給台灣帶來低溫天氣，預報上稱這種西北風為「西北流」。

鄭明典以850百帕的天氣圖來說明，藍色的線是等高線，紅色的則是等溫線。等高線可以看高、低氣壓的配置。

圖片來源/鄭明典臉書

從圖上可以看出，西北流風向幾乎垂直等溫線，這樣能最有效率地把冷空氣往暖區傳送，表示該區有強烈「冷平流」。

天氣風險分析師林孝儒指出，今天至周六白天持續受東北季風影響，預測北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18-24度，整日偏涼，且迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量，前往山區亦要注意土石邊坡不穩定風險。中南部則為晴時多雲天氣，氣溫約18-27度，白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。

周六晚間起 第一波冷氣團報到

周六晚間起至周日則有機會受今年第一波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷。且隨著乾冷空氣南下，迎風北部及東部降雨可望減緩，轉多雲並有陽光露臉天氣；中南部則維持晴時多雲穩定天氣。

氣溫方面，預測北部至東部高溫約16-19度，低溫約14-15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12-13度低溫;中南部高溫約20-25度，低溫約15-17度，沿海空曠、近山平地不排除下探至12-14度低溫。

本波冷氣團雖主要為北部至東部帶來顯著降溫，不過中南部雖白天較暖，但受輻射冷卻影響，清晨低溫不亞於北臺灣。

冷氣團延續到下周一 夜晚清晨注意輻射冷卻

提醒大家，本波冷氣團影響可延續至下周一，各地顯著轉冷，雖然白天陽光照射下，體感相對較舒適；但夜晚清晨輻射冷卻加強，寒意更明顯。請提前做好保暖與低溫防範，長者與心血管、呼吸道敏感族群留意晨晚外出時間與保暖層次。目前預測要到下周一白天冷氣團才會逐漸減弱，低溫逐步回升。