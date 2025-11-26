第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」
隨著人類進入 AI 時代之後，全球包括 Google、OpenAI 等各家科技巨頭都在不斷探索 AI 的應用性與可能性。而對於科技鉅子馬斯克（Elon Musk）來說，他旗下的 Grok 5 AI 接下來似乎將目光放到了挑戰《英雄聯盟》的人類戰隊上。馬斯克昨（25）天透過 X 分享了他對於 Grok 5 AI 的期待：在與人類的視野相同、反應速度與 APM（每分鐘操作數）也不比人類快的限制下，由旗下 xAI 團隊推出的 Grok 5 是否能夠在 2026 年擊敗最強的《英雄聯盟》人類戰隊。而這件事也引起了《英雄聯盟》史上成績最好的隊伍，剛拿下世界大賽三連霸的 T1 公開回應：「我們準備好了！」
其實 AI 模型在許多遊戲，例如《Dota2》、《星海爭霸二》這些電競遊戲中面對人類選手早已不會落於下風，甚至即便加上限制後在大多數情況下還是佔據優勢的，最主要的原因就是 AI 幾乎不會發生任何失誤，因此才在許多電競遊戲中擊敗了人類最頂尖的電競選手，例如《星海爭霸二》的 Serral 等人。而事實上，讓 AI 挑戰電競遊戲對於科技巨頭們來說也能更快讓自己的 AI 得到更充分的訓練，因為這些電競遊戲每局比賽中碰到的狀況都不一樣，臨場反應做出決策的時間也都很短，能更有效的訓練 AI 模型。
We are ready👍 R U? pic.twitter.com/4WqFfD8Z7S
— T1 LoL (@T1LoL) November 25, 2025
只是，直到目前為止《英雄聯盟》領域仍然沒有 AI 能夠正面擊敗《英雄聯盟》的頂尖職業戰隊們，而對此，昨（25）天科技鉅子 Elon Musk 就分享了他的 Grok 5 明年的目標，在兩大限制下：
Grok 5 只能透過攝影機看電腦螢幕，所看到的內容及視野跟視力 2.0 的人類相當。
反應延遲速度與點擊速度不會比人類快
看 Grok5 能不能正面擊敗《英雄聯盟》的頂尖人類戰隊。
Let’s see if @Grok 5 can beat the best human team @LeagueOfLegends in 2026 with these important constraints:
1. Can only look at the monitor with a camera, seeing no more than what a person with 20/20 vision would see.
2. Reaction latency and click rate no faster than human.…
— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2025
而這個有趣的挑戰也引起了剛剛達成《英雄聯盟》三連霸王朝的最頂尖戰隊 T1 注意，直接正面接戰對馬斯克表示：「我們已經準備好了！」，並且馬斯克喊出這個挑戰後也引起網友們的好奇：Grok 5 到底是一個 AI 控制五路還是有五個不同的 Grok 5 彼此協作、取得勝利？在 AI 的世界中又會產生什麼讓人感到驚奇的新戰術？，也有許多人開始期待，未來我們是不是也能在《英雄聯盟》的賽場上也看到如《Dota2》的賽事舞台上那種別開生面的「AI 表演賽」
其他人也在看
《英雄聯盟》Gumayusi世界冠軍造型是尤娜拉與好運姐！本人透露風格要求
《英雄聯盟》前 T1 選手 Gumayusi 前日正式宣布加盟 HLE，隨即在昨日舉辦粉絲見面會，在其中他確認了他今年世界冠軍造型與 FMVP 造型的選擇，將會是尤娜拉與好運姐！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
中國《英雄聯盟》LPL明星賽投票五路第一竟有四個韓援？本土最後希望只剩JackeyLove
時值歲末年終，中國《英雄聯盟》LPL 賽區日前也已經確認今年的 LPL 全明星賽將於 12 月 6 日在中國上海登場，並且也會舉辦新生對抗賽、海克斯大亂鬥表演賽與全明星正賽三大表演賽事，讓觀眾們能與與會出席的選手們一起同樂。不過，在昨（25）天官方投票結束後也被許多粉絲發現，雖然是「中國」LPL 賽區的明星賽，但投票前 5 名的選手中竟有四位是 LPL 賽區的韓援選手，中國本土的選手僅效力於 TES 的 JackeyLove 以 791,790 票進入第一順位。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
《英雄聯盟》Doran根本不想Oner選蒙多？T1奪冠節目曝幕後：我不敢說
今年《英雄聯盟》世界賽中，除了比賽結果，最引觀眾熱議的就是 T1 Oner「選下不會玩的蒙多醫生」事件了，從曝光語音到後續 Oner 在實況中解釋，昨（23）日的 T1 奪冠節目中，Doran 也透露了自己當時的想法，竟然是希望 Oner 不要選，但他不敢講，讓不少網友爆笑：「其實看你的臉就知道了」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
修也參戰！《沉默之丘f》男演員大崎捺希宣布將開台實況，要分享拍攝幕後花絮
Konami 重啟《沉默之丘》系列後的第一款完整新作《沉默之丘f》（Silent Hill f），除了找來龍騎士07負責劇本外，更破天荒的把舞台移到日本，首日銷量突破 100 萬，超越過去所有作品。而最近幾週更是掀起演員親自體驗遊戲的熱潮。繼飾演主角「深水雛子」的女星加藤小夏、以及飾演「西田凜子」的飯島優花相繼進行實況並引起大量迴響和關注後，在劇中飾演主角青梅竹馬的「岩井修」男演員大崎捺希，也在個人 X（推特）上正式宣布將加入實況行列。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
特斯拉供應鏈傳去中國化 陶琳：95％零件中國製、400家供應商仍在合作
關於特斯拉美國供應鏈「去中國化」的傳言。特斯拉官方帳號26日發布影片指出，每一輛Model 3和煥新Model Y上超過95％的零件都產自中國。特斯拉副總裁陶琳並表示，大陸國內消費者可以用全球最低的價格買到Model 3/Y，要歸功於上海超級工廠的「中國智造」。中時財經即時 ・ 51 分鐘前
蘋果王者歸來？機構：2029年前穩居全球霸主
[NOWnews今日新聞]根據研究機構CounterpointResearch指出，受惠於iPhone17強勁銷售與換機潮推動下，蘋果有望在睽違十多年後，今年首度超越三星電子，重新奪回全球最大手機製造...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡
Adobe Photoshop 可說是電腦修圖的霸權，功能豐富且有多種 AI 工具，然而付費高牆卻讓不少人另覓辦法。最新發現原來大家可以透過簡單步驟，免破解、免入信用卡就能享有一年免費使用正版 Photoshop web 的服務，Yahoo Tech 以下為你整理好兌換指南和值得試玩的重點功能。Yahoo Tech ・ 4 小時前
謝鋒：中美共同利益並未減少 要展現大國擔當讓各國放心
中國駐美國大使謝鋒在2025鼓嶺論壇上發表示視訊演講時表示，中美對世界和平穩定繁榮肩負特殊重要責任，要切實展現大國擔當，讓各國人民放心、安心。中時財經即時 ・ 1 小時前
馬斯克啟動「Grok治國」，AI刮骨裁員，信任安全團隊縮水九成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，全球首富馬斯克正加速推進「AI取代人力」戰略，繼9月大舉裁撤xAI旗下逾500人的數據標註團隊後，近期再對X(前推特)信任與安全工程團隊「開刀」，負責垃圾訊息、影響力操縱、非法內容與平台安全的核心工程團隊，規模已從2022年收購時的逾100人，銳減至不足10人，等同遭腰斬數輪、合計裁員約九成。消息指出，10月X再解雇信任與安全工程團隊一半成員，而這個團隊在本輪裁員前已縮編至20人以下。此舉與馬斯克10月中旬的公開宣示高度呼應——他當時表態，未來數週內將徹底移除X原本的啟發式推薦算法，改由xAI的大型語言模型Grok全面接管，透過「讀完、看完平台全部內容」，自動為用戶匹配資訊流。當演算法交由AI全權主導後，原本負責演算法調校與風險控管的工程師，自然首當其衝成為被裁對象。為落實「Grok改造X」的構想，馬斯克重用一對現年33歲、來自烏克蘭的雙胞胎工程師Dima與Ievgin Soboliev。兩人皆畢業於哈爾科夫國立大學應用數學系，先後在矽谷多家科技與金融科技公司歷練，橫跨社群平台、雲端資料庫、跨境電商、量化交易與搜尋技術，近年更曾在蘋果從事搜尋與機器學習相關財訊快報 ・ 4 小時前
《Holoearth》NPC形象神似「池袋暴走事故」肇事者？官方澄清「只是雷同」並道歉刪除
由 hololive 母公司 Cover 開發並營運中的元宇宙沙盒遊戲《Holoearth》（ホロアース），最近在網路上意外引發社群爭議。起因是有玩家在遊戲中發現一名名為「コウゾーさん」的 NPC 角色，其頭戴白色漁夫帽、配戴眼鏡的年長男性形象，被指出和日本多年前被稱為「上級國民」的「池袋暴走事故」肇事者非常神似。而《Holoearth》官方則是公告並沒有相關意思，但為了避嫌仍然馬上刪除該名 NPC。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 58 分鐘前
台無人機商機起飛，紡織業者分杯羹，新纖、聚隆出列，2027年發酵
【財訊快報／記者王宜弘報導】無人機商機不僅僅是科技廠商的專屬，傳產也有一杯羹。紡織業者中，新纖(1409)在桃園楊梅打造InnovHUB無人機青創基地，所投資的無人機新創「極現科技」將成首家進駐業者；而加工絲廠聚隆(1466)則以其耐熱、耐燃的環保紗線搶進無人機市場，發展無人機套筒內裡與背袋，預計2027年可望正式發酵。新纖「新光幼獅智慧生產園區」(新光InnovHUB)在10月底動土，目標是打造北台灣最大的智慧無人載具中心，兼具生產、研發、試飛、考照等完整功能；而新纖本身也投入無人機市場投資，今年底將籌設發掘無人機、機器人、AI等新興產業的創投-「蓋亞資本」，而新光InnovHUB落成後，首家進駐的無人機新創也將是其投資的「極現科技」。 而新纖之所以積極搶攻新興科技市場，主要是該公司多年發展化纖、塑膠以及光電等產業，已擁有堅實的基礎，加上集團多角化經營的方針，因此藉由此青創園區進一步落實。 聚隆則是國際老牌加工絲業者，其加工絲本業近年雖面臨激烈競爭，導致營運下滑，但近年積極開發朝綠色環保產品線，擴大高值化商品銷售佔比，本業逐漸有所好轉，尤其轉投資的聚泰(7862)，因發展Lyocel財訊快報 ・ 42 分鐘前
馬斯克開始用Grok替代員工了！X平台最慘部門人力遭大砍9成
馬斯克再次以激進手段推動 AI 取代人力的策略，這次將目標對準旗下社群平台 X 內負責處理垃圾資訊、惡意影響力操作、非法內容及其他信任與安全問題的半數工程團隊成員。 《The Information》周一 (24 日) 引述兩名知情人士報導，他們上月透露，上述團隊在新一輪裁員前鉅亨網 ・ 20 小時前
日本CPI即將公布 法人緊盯日圓及全球資產情緒關鍵變數
日本10月CPI將於28日公布，市場普遍關注數據是否可能影響日圓短線方向。法人指出，近期利差變化、官方態度及套利交易動向同時受到市場討論，若通膨表現偏離預期，日圓走勢恐再度成為牽動全球資產情緒的關鍵變數。中時財經即時 ・ 1 小時前
輝達挑戰者出現了 Google引領新一波AI大潮
近期傳出AI資本支出大戶Meta有意向Google洽談採購TPU，讓過去AI GPU和ASIC間的競爭態勢出現新變化，原先Google TPU僅自用，未來有望挑戰輝達AI霸主地位，Google母公司Alphabet和輝達的近期股價更是呈現兩樣情。鏡報 ・ 2 小時前
遠傳AI「打詐智靈」三重防線強力阻詐
(記者謝政儒綜合報導)詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。聯合報今（25）日舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵...自立晚報 ・ 11 小時前
驚！阿嬤入棺4小時 火化前突「死而復生」
泰國彭世洛府一名65歲阿嬤瓊地洛特（Chonthirot）在本月23日凌晨2時多，被家人發現一動也不動地躺在床上，家人深信阿嬤已經過世，並將阿嬤入棺。之後家人將阿嬤的棺木帶往郊區的一座寺廟，準備進行喪葬儀式，但就在阿嬤要火化前一刻，突然在棺木中蠕動「死而復生」。鏡報 ・ 1 天前
TeamT5雙產品獲獎 資安技術受肯定
TeamT5（杜浦數位安全）兩項自主研發產品「ThreatVision威脅情資平台」與「ThreatSonar Anti-Ransomware威脅鑑識分析與回應平台」，同時榮獲第34屆台灣精品獎，其創新技術與產品實力再次受到肯定。工商時報 ・ 9 小時前
持續深化亞太市場布局 海柏特今上櫃前業績發表會
福邦證券公司輔導、主辦承銷的海柏特（6884）股票上櫃案，訂今(26)日舉辦上櫃前業績發表會，預計12月中正式上櫃交易。中時財經即時 ・ 2 小時前
《產業》一卡通、LINE平台合作不中斷
【時報-台北電】一卡通25日宣布，iPASS MONEY將持續與LINE平台合作，讓LINE中錢包、轉帳、繳費服務不間斷。一卡通董事長廖泰翔指出，超過720萬用戶在LINE的錢包都還在，一卡通也會透過iPASS MONEY APP持續與LINE展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，為完善社群金融服務繼續努力。 iPASS MONEY為了確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY於114年12月31日前仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。 未來，僅需提前下載iPASS MONEY APP，即可於LINE連結錢包、轉帳及繳費等相關服務，目前iPASS MONEY所有錢包服務，已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有功能，都能繼續使用。 消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的iPASS MONEY A時報資訊 ・ 5 小時前
《通網股》AI打詐更精準！遠傳每月攔12萬通詐騙電話、67萬則簡訊
【時報記者王逸芯台北報導】詐騙手法持續演變，受害者年齡層也明顯下探，投資詐騙更成為年輕族群面臨的最大風險。遠傳(4904)網路技術暨營運群副總經理盧祖耀受邀分享觀察，深入剖析年輕人最常遭遇的投資詐騙現象，並介紹遠傳運用電信核心能力結合AI所打造的「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，強化財產安全防護。 根據內政部警政署統計，截至今年第二季，30歲以下族群已成為詐欺案件最大受害群，其中以投資詐騙案件量最高。盧祖耀指出，台灣合法的投資管道相較於境外虛擬貨幣交易所，可操作金額偏低，因此仍有部分年輕人選擇高風險通路投入資金，一旦資金流入境外或假投資平台，往往難以追回並造成重大損失。遠傳以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術自主開發「打詐智靈」平台，透過AI打造三大防詐防線：「AI電話防詐」、「AI簡訊防詐」及「AI上網防詐」，全方位攔阻詐騙行為。 「AI電話防詐」以AI預測詐騙門號，遠傳首創AI辨識與大數據分析特徵資料庫，能預測可疑門號並於2小時內斷話，精準度高達95%，相關成效也獲內政部警政署肯定；「國際來話語音警示服務」能辨識冒充「+886 9」的詐騙電話，來電接通前即播放國、台時報資訊 ・ 4 小時前