第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」

隨著人類進入 AI 時代之後，全球包括 Google、OpenAI 等各家科技巨頭都在不斷探索 AI 的應用性與可能性。而對於科技鉅子馬斯克（Elon Musk）來說，他旗下的 Grok 5 AI 接下來似乎將目光放到了挑戰《英雄聯盟》的人類戰隊上。馬斯克昨（25）天透過 X 分享了他對於 Grok 5 AI 的期待：在與人類的視野相同、反應速度與 APM（每分鐘操作數）也不比人類快的限制下，由旗下 xAI 團隊推出的 Grok 5 是否能夠在 2026 年擊敗最強的《英雄聯盟》人類戰隊。而這件事也引起了《英雄聯盟》史上成績最好的隊伍，剛拿下世界大賽三連霸的 T1 公開回應：「我們準備好了！」

馬斯克 AI 要在《英雄聯盟》挑戰 T1？（圖源：）

其實 AI 模型在許多遊戲，例如《Dota2》、《星海爭霸二》這些電競遊戲中面對人類選手早已不會落於下風，甚至即便加上限制後在大多數情況下還是佔據優勢的，最主要的原因就是 AI 幾乎不會發生任何失誤，因此才在許多電競遊戲中擊敗了人類最頂尖的電競選手，例如《星海爭霸二》的 Serral 等人。而事實上，讓 AI 挑戰電競遊戲對於科技巨頭們來說也能更快讓自己的 AI 得到更充分的訓練，因為這些電競遊戲每局比賽中碰到的狀況都不一樣，臨場反應做出決策的時間也都很短，能更有效的訓練 AI 模型。

只是，直到目前為止《英雄聯盟》領域仍然沒有 AI 能夠正面擊敗《英雄聯盟》的頂尖職業戰隊們，而對此，昨（25）天科技鉅子 Elon Musk 就分享了他的 Grok 5 明年的目標，在兩大限制下：

Grok 5 只能透過攝影機看電腦螢幕，所看到的內容及視野跟視力 2.0 的人類相當。 反應延遲速度與點擊速度不會比人類快

看 Grok5 能不能正面擊敗《英雄聯盟》的頂尖人類戰隊。

而這個有趣的挑戰也引起了剛剛達成《英雄聯盟》三連霸王朝的最頂尖戰隊 T1 注意，直接正面接戰對馬斯克表示：「我們已經準備好了！」，並且馬斯克喊出這個挑戰後也引起網友們的好奇：Grok 5 到底是一個 AI 控制五路還是有五個不同的 Grok 5 彼此協作、取得勝利？在 AI 的世界中又會產生什麼讓人感到驚奇的新戰術？，也有許多人開始期待，未來我們是不是也能在《英雄聯盟》的賽場上也看到如《Dota2》的賽事舞台上那種別開生面的「AI 表演賽」