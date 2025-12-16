第七屆台日海洋事務會議 外交部：仍在磋商

關於預定今年召開的第七屆「台日海洋事務合作對話」會議遲未落實的問題，外交部台灣日本關係協會副祕書長林郁慧今天(16日)在回應媒體詢問表示，此對話會議已行之有年，今年應輪在日本舉行，不過雙方目前還在磋商相關細節，所以等有具體內容時就會對外說明。



2016年政黨輪替，當時的新執政團隊釋出將建立「台日海洋事務合作對話」機制的構想，同年10月首屆「台日海洋事務合作對話」會議在日本東京召開，雙方同意設置「海洋科學調查」、「漁業合作」工作小組。

第六屆海洋事務合作對話會議於2024年8月在台北舉行，雖然內容多屬意見交換性質，但有一共識頗為關鍵，就是「雙方都認為持續對話至為重要」，因此台日都同意第七屆會議將於2025年擇期召開。只是值此歲末年終，第七屆會議仍無任何訊息。

外交部台日協副祕書長林郁慧表示，今年的會議應在日本舉辦，各項安排雙方仍在進行溝通，林郁慧說：『(原音)我們現在正就相關的細節、召開的時間以及相關議題，還在跟日方磋商中，如果有詳細具體的規劃時，我們也會對外說明。』

另外，由於日本國會會期即將結束，林郁慧指出，日本國會議員將陸續率團訪台，首先眾議員方面，自民黨代理幹事長兼日華懇幹事長萩生田光一規劃21日來訪，接著還有前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久等人，參議員部分則有前農林水產副大臣滝波宏文預定來訪，而今年選舉崛起的參政黨也有訪台規劃。

林郁慧表示，今年底至明年初會有近30位國會議員造訪台灣，這象徵台日關係日益密切友好，日方也願在民主價值同盟基礎上持續強化雙邊連結。