第七屆國際大師鋼琴藝術節今登場 教育部培育青年音樂人才

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「2026第七屆國際大師鋼琴藝術節」，由非營利組織大師藝術及國立台灣師範大學音樂系共同主辦，今(31日)在國家戲劇院大廳舉行開幕典禮，並展開系列活動至2月10日止，其中音樂會特別邀請俄羅斯鋼琴家寇伯林(Alexander Kobrin)挑戰連續8場演出貝多芬32首奏鳴曲全集，以及蕭邦大賽評委波布沃茨卡(Ewa Pobłocka)等大師重磅演出，讓學生能親臨感受及學習大師的演奏風範。

教育部師藝司科長彭寶樹表示，本屆國際大師鋼琴藝術節首次以「大師個人獨奏系列」為策劃核心，橫跨大師獨奏會、大師班、專題講座與青年培育舞台，並邀請9位國際頂尖大師與11位台灣傑出鋼琴家共同授課，在為期10天的活動中安排超過600堂大師課程、5場專題講座，以及17場國際級鋼琴音樂會。

教育部自2016年起鼓勵學生參與國際藝術競賽，並於2024年首度推動大專校院與國際音樂、舞蹈大師的交流計畫，受惠師生逾2000名。國際大師鋼琴藝術節為教育部推動高中音樂班國際交流計畫項下結合活動之一，教育部亦遴選補助高中音樂班學生15名正式生及60名旁聽生參與國際大師鋼琴藝術節活動，除近距離向大師學習外，也提供學生與國際學生切磋學習的機會。

彭寶樹說明，為擴展藝術才能班學生國際視野，培育優質藝術創新人才，提升國際競爭力，並鼓勵學生參與國際交流活動，教育部今(2026)年持續推動「高級中等學校藝術才能(含資賦優異)班國際交流計畫」，邀請國際知名大師來台辦理講座、大師班等課程，其中國際音樂交流計畫亦結合「國際大師鋼琴藝術節」活動，提供學生國際化的學習環境，透過面對面的藝術對話與互動，拓展國際視野、精進音樂專業，培育我國的優質藝術人才。

為提供優秀青年鋼琴家展演舞台，鋼琴藝術節的音樂會也規劃4場「明日之星音樂會」，其中有6名來自全國北、中、南各區高中音樂班學生從百餘名參與藝術節的國、內外學員的甄選中脫穎而出，將於2月5日至7日在中山堂舉行音樂會，優勝者將有機會於今年3月與台北市青年交響樂團協演，踏出職業音樂家的關鍵一步。

