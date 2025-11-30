第七屆晨禎盃羽球公開賽開打，近千名選手與觀眾共襄盛舉

第七屆晨禎盃羽球公開賽今（30）日在國立中興大學體育館熱血開打，由晨禎營造集團與台中市政府運動局共同主辦，吸引台積電、大立光、美光、聯發科、元大銀行、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲等64支企業隊伍、近千名選手與觀眾共襄盛舉，展現中台灣企業蓬勃的運動風氣。

本屆賽事最大亮點，莫過於台灣羽球一哥周天成親臨站台，並擔任開球嘉賓。曾三度征戰奧運、世界排名高居第二的周天成，不僅是台灣羽壇代表性人物，更以穩定表現屢創佳績。開幕儀式中，主辦單位特別安排一場別開生面的雙打友誼賽，由周天成攜手麗晨建設董事長張秀吻，對決台中市政府運動局局長游志祥與建設局局長陳大田，以球會友，象徵城市、企業與運動的緊密合作，為賽事掀開高潮序幕。

晨禎盃自2017年創辦以來，始終以推廣「企業團隊運動」為核心，逐年擴大規模，已成為台中年度指標性企業羽球賽事。今年邁入第七屆，更全面升級賽事規格，導入與「台北羽球公開賽」同級的國際專業計分系統，提供選手接近國際賽的競技體驗，提升比賽公正性與專業度。

除了競技層面的提升，賽事長期堅持的公益精神更是深獲肯定。主辦單位宣布，今年所有報名費用將全數捐贈給「十方啟能中心」，用於支持日照服務、康復治療等計畫，協助身心障礙者提升生活自理能力與社會參與。七年來，晨禎盃透過企業響應與民眾支持，累積公益能量，讓比賽超越競技，成為改變生活的正向力量。

晨禎營造總經理王水樹表示：「這不只是場比賽，更是串聯運動、公益、企業文化與城市能量的平台。看到不同產業的夥伴在球場上揮灑汗水、展露笑容，就是我們堅持七年最大的動力。」

周天成也在現場分享參與感受：「很高興能和企業、政府與民眾一起推動羽球運動。運動不僅能促進健康，更能凝聚人心、讓公益被看見。希望更多人走進球場，感受羽球的樂趣與溫度。」

全天賽事在熱烈氣氛中展開，各隊伍在場上激烈較勁，場邊加油聲此起彼落。主辦單位歡迎市民與球迷進場觀賽，親身體驗企業與城市共同揮拍的熱情與力量。晨禎盃不僅是一場羽球賽，更是一場以運動為媒介、攜手企業作公益的溫暖行動，持續為台灣體育與社會公益注入動能。