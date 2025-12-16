第七屆空山祭12月25日登場 黃偉哲邀全國民眾走進龍崎光影世界

▲市長黃偉哲出席龍崎區虎形山公園《山林呼喚》記者會，公布第七屆空山祭亮點，邀請全國民眾走進龍崎光影世界，今日現場貴賓到場共同見證。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節—空山祭」，將於今（114）年12月25日至115年3月1日登場，台南市長黃偉哲今（16）日親自出席於龍崎區虎形山公園舉辦的《山林呼喚》宣告記者會，公布本屆策展亮點。黃偉哲表示，空山祭已成為台南冬季重要的文化品牌，不僅展現龍崎堊地地貌與山林生態特色，也透過藝術與科技的跨域運用，引領民眾親近山林；今年特別邀集國內外藝術家打造十四組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，誠摯邀請民眾在歲末年初走訪龍崎，感受屬於台南的溫柔夜色。

廣告 廣告

▲市長黃偉哲感謝文化局與策展團隊的努力，他表示，空山祭不僅讓龍崎的子弟感受故鄉魅力，也吸引外地朋友前來欣賞當地文化與藝術，進一步帶動地方發展。(記者劉秋菊攝影)

黃偉哲指出，空山祭自2019年開辦以來，每屆策展人都傾注心力，運用龍崎獨特的山勢地景，打造兼具創意與美感的作品。七年間，活動不僅獲得肯定，也吸引越來越多民眾前來參觀，使人口僅約三千人的龍崎湧入大量觀光客，讓更多人認識並愛上這片山城。

▲本屆主燈《山林呼喚》由藝術家潘奕丞(右2)創作，與藝術家董宇茜(右1)為此次活動擔任策展人。以大型LED光影呈現如同呼吸般律動的山林守護意象，成為空山祭的重要視覺核心，此外藝術家蘇奕榮(中)及樂遠國際經理張紹䕒(左1)，藝術家朱威龍(左2)，共同與展出作品合影。(記者劉秋菊攝影)

黃偉哲感謝文化局與策展團隊的努力，他表示，空山祭不僅讓龍崎的子弟感受故鄉魅力，也吸引外地朋友前來欣賞當地文化與藝術，進一步帶動地方發展。未來，市府將持續優化展期與內容，結合龍崎產業特色，如竹炭故事館與農會特產，推出更多活動，讓更多人看見龍崎的美與文化；同時提供藝術家展示創作的平台，使空山祭持續發光發熱，吸引更多民眾前來體驗並再度造訪。

本屆空山祭以虎形山公園為主要展場，依循園區高低起伏的地勢鋪陳展線，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台，透過光影與聲音串聯，形成隨行走節奏流動的山林光影藝廊。策展團隊表示，本屆活動特別強調科技與自然的融合，使光色在林間自然擴散、聲音如同山林脈動，引導觀眾在行走過程中逐步與環境產生連結。夜光步道亦全面升級，採用懸掛式光環降低光害並提供清楚引導，結合龍崎既有的自然聲景，營造層次分明且舒適宜人的夜間漫遊體驗。

文化局表示，今年邀請多位國際藝術家駐地創作，深化藝術與土地及社區的交流連結。日本沖繩藝術家町田隼人以南島色彩融合地方元素創作《旺旺花花》，並延伸應用於燈箱及限定商品；印尼藝術家Aji Prasetyo透過駐村期間與居民互動、蒐集生活物件，完成金屬機械裝置《動能變異》，引導觀眾思考生態與環境議題。

此外，馬來西亞藝術家朱威龍以台灣水鹿為原型，結合機械動態與光影呈現大型動態雕塑《聽風的鹿》；蘇奕榮與董宇茜則運用AI生成筆墨山水，打造可行走的數位山林作品《臺南臺南：從畫卷走入數位夢土—山林篇》，讓觀眾在行走中體驗虛實交錯的沉浸式山林景觀。

本屆主燈《山林呼喚》由藝術家潘奕丞創作，以大型LED光影呈現如同呼吸般律動的山林守護意象，成為空山祭的重要視覺核心。策展行動也延伸至校園與街區，攜手多所大專院校及在地團隊合作，結合學生、新銳藝術家與工藝職人，共同推出兼具教育性與公共參與意義的創作，讓藝術更貼近地方生活。

交通服務方面，今年在既有文衡殿往返虎形山展區的接駁基礎上，首度增設「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，並於五個週六提供三個時段往返班次，方便民眾以公共運輸輕鬆前往展區。

台南市政府表示，空山祭不僅是一場藝術展演，更是市府推動地方文化與區域發展的重要平台。未來將持續以空山祭為文化據點，透過藝術創作與民眾參與，讓空山祭成為市民日常中可親近、可感受的文化景致，誠摯歡迎大家沿著光影走進龍崎，體驗山城持續生長的魅力。今日記者會亦有多位民意代表出席，包括市議員鄭佳欣本人，以及立委林俊憲、陳亭妃、王定宇服務處，各議員服務處也派代表到場共同見證。