第七屆虛擬網紅設計大賽 長榮大學陳姿綺作品玄曜之花榮獲金獎





AI夯，帶動虛擬浪潮商機。許多品牌商投入虛擬偶像的建置，虛擬網紅、直播主則搶攻YouTub平台。由長榮大學數媒系主辦的第七屆虛擬網紅設計大賽，有112位學子報名參加。資訊暨設計學院吳宏翔院長表示，競賽以台南光節－光之守護神設計競賽為主題，經過評選，金獎由數媒系陳姿綺同學的作品名稱玄曜之花獲得。

吳宏翔院長表示，長榮大學建構一個鼓勵學生大膽跨越科系的學習環境，虛擬網紅是未來虛擬經濟、元宇宙與數位行銷的核心。舉辦競賽是要讓學生提前具備業界所需的IP建構、跨媒材敘事及數位互動設計能力。學生可以完整經歷產品開發週期，實踐該學院學以致用、即戰力養成的教學核心。

這項競賽以台南光節－光之守護神設計競賽為主題，鼓勵學生融合在地民俗信仰與現代光影科技，創作具備文化深度與市場潛力的虛擬IP角色。除設計專業學生外，也有大傳學系與生科學系等非設計科系的學生共112位投件競賽，26件優秀作品進入初選。

吳宏翔院長指出，跨越學科界線，非設計系學生的表現也很棒。大傳學系學生利用敘事結構和人設包裝，為虛擬網紅注入引人入勝的故事背景和推廣策略。生科學系學生則將生物、生態或仿生學元素融入角色設計，創造出兼具科學知識和視覺美感的獨特守護神。

競賽要求學生以月津港燈節與普濟殿燈會等台南知名節慶為靈感，設計出融合燈籠、光影特效、祈福習俗、與神將形象的虛擬燈神角色。作品須具備夜間亮光、神祕感與神聖氛圍，並能延伸為虛擬祈願互動角色、燈節虛擬主持人或光雕導覽者等功能。經過評審團的嚴格評選，最終選出10件作品接受表揚。

經過評選，得獎作品名單為 金獎─數媒系陳姿綺同學的「玄曜之花」， 銀獎─互動設計系王昶斐同學的「明嶼冉」、數媒系林郁晨同學的「天明」， 銅獎─數媒系凃佩秀同學的「燈予」、數媒系黃緣媛同學的「汐光-月影水靈」。佳作獎─大傳系蔡文傑、數媒系靳沛宸、戴妤帆、黃愉涵、蕭詠澤。

金獎作品《玄曜之花》，以台南元宵燈會文化為靈感核心，融合民俗信仰、節慶視覺、光影科技等3大主題。「玄」象徵深奧的信仰，「曜」代表光影與科技，「花」是祝願與文化延續的象徵。陳姿綺同學說，角色設計靈感取自台南廟宇祭典儀式服裝結構與符文，傳達祈福與靈性力量。作品旨在透過虛擬角色敘事與數位光影語言，延續台南元宵燈會以光為信仰的精神。

