第七屆高校音樂聯展「藝團合七」 12/15–16衛武營音樂廳登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】由高雄市立高雄高級中學主辦的「第七屆高校音樂聯展」，將於 2025年12月15日至16日 於衛武營國家藝術文化中心舉行。本屆以「藝團合七」為主題，匯集來自全台北、中、南13所高中音樂班、超過600位音樂班學子，透過公開彩排、大師班、講座、工作坊與大型聯合音樂會，呈現臺灣高校音樂班教育成果，並於南臺灣最具指標的國家級藝術場館—衛武營國家藝術文化中心完整實踐。

本屆聯展以「藝團合七」為名，象徵全臺高校音樂班「一團和氣」地攜手合作，落實課綱強調的「共好精神」。本屆活動亮點強調跨校合作，突破校際藩籬，讓學生跨校進行深度交流及排練，最後共同展演，在實際合作中學習傾聽、協調與團隊運作。

多項演出編制即為跨校合作的具體實踐，例如：國樂團集結基隆高中、南崁高中、鳳新高中共同組成；管樂團則由屏東女中、臺南女中、高雄中學及鳳新高中跨校演出；壓軸曲目—馬勒《第一號交響曲》將以150人的大型管弦樂團形式呈現，以高雄中學與臺南女中為主要核心成員，並由北至南再號召基隆高中、南崁高中、臺中二中及鳳新高中共同參與，完整展現全臺高校音樂班跨校、跨區合作的規模與能量。

高校音樂聯展自創辦以來，逐步發展為全國高中音樂班年度重要交流平台。本屆活動不僅是成果發表，更透過完整兩日的課程與演出設計，將高中音樂班的學習歷程，於國家級藝術場館的專業環境中實踐，讓學子體驗真實舞台對音響、排練流程與演出品質的專業要求。

今天12月15日（星期一）下午13:30，在衛武營榕樹廣場舉行150人的馬勒交響曲公開彩排。彩排以對外開放方式進行，讓學生在公共場域中進行大型交響作品排練，並邀請民眾近距離觀摩音樂製作歷程。

高雄中學音樂組長梁譯云說，公開彩排不僅是演出準備的一環，更是一種教育實踐，讓學生理解專業團隊運作、排練紀律與舞台責任，同時也使音樂教育成果得以向社會開放，促進藝術教育與公共文化的連結。

同日下午，衛武營各排練室將同步舉行「第七屆高校音樂聯展大師班」。本屆大師班整合南部在地高等音樂教育資源，邀請國立中山大學音樂系與國立高雄師範大學音樂系教授群共同參與指導。

課程涵蓋鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、長笛、單簧管、雙簧管、聲樂等多元主修領域，透過實務導向的教學，深化學生在演奏技巧、音樂詮釋與專業表現上的能力，並建立高中至高等音樂教育的銜接機制。

除演奏指導外，活動亦規劃多場講座與工作坊，回應音樂教育中「舞台之外」的重要學習面向，包括：

謝淑文老師｜《劇場遊戲 vs 聲音表達》

透過劇場遊戲與身體感知，引導學生拓展聲音表達與舞台表現能力。

宮能安老師｜《在還沒看懂生命之前就先做好自己》

從藝術學習與生命經驗出發，協助學生建立自我認知與長期學習態度。

邱浩源老師｜《超fun聽寫課》

以互動方式強化學生的聽覺理解與音樂分析能力，深化基礎音樂素養。

透過講座與工作坊的安排，補足演奏訓練之外的學習面向，落實音樂教育中「專業能力與整體素養並重」的培育目標。

12月16日（星期二）下午14:00，第七屆高校音樂聯展將於衛武營音樂廳正式登場。節目內容涵蓋雙鋼琴、國樂團、管樂團、擊樂團、爵士樂團、弦樂團與大型管弦樂團演出，充分展現各校音樂班在不同領域的專長特色與整體音樂教育的豐富面貌，藉由多元豐富的音響色彩交織出青春的活力樂章。

梁譯云組長指出，第七屆高校音樂聯展不僅是一場成果展演，更是一項具前瞻性的教育實踐。透過跨校合作、國家級場館資源整合，以及高中與大學協力指導，本次聯展成功建立一套可持續、可複製、可擴展的音樂教育模式，為臺灣高校音樂班教育注入長期動能，也為未來音樂人才培育開啟更寬廣的可能。（圖／記者王雯玲翻攝）