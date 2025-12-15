第七屆高校音樂聯展「藝團合七」 15、16日衛武營登場

第七屆高校音樂聯展「藝團合七」公開彩排，並邀請民眾近距離觀摩音樂製作歷程。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

由高雄中學主辦的「第七屆高校音樂聯展」，十五、十六日於衛武營國家藝術文化中心舉行，本屆以「藝團合七」為主題，匯集來自全台北、中、南十三所高中音樂班、超過六百位音樂班學子，透過公開彩排、大師班、講座、工作坊與大型聯合音樂會，呈現臺灣高校音樂班教育成果。

本屆聯展以「藝團合七」為名，象徵全臺高校音樂班「一團和氣」地攜手合作，落實課綱強調的「共好精神」。本屆活動亮點強調跨校合作，突破校際藩籬，讓學生跨校進行深度交流及排練，最後共同展演，在實際合作中學習傾聽、協調與團隊運作。

多項演出編制即為跨校合作的具體實踐，例如：國樂團集結基隆高中、南崁高中、鳳新高中共同組成；管樂團則由屏東女中、臺南女中、高雄中學及鳳新高中跨校演出；壓軸曲目—馬勒《第一號交響曲》將以一百五十人的大型管弦樂團形式呈現，以高雄中學與臺南女中為主要核心成員，並由北至南再號召基隆高中、南崁高中、臺中二中及鳳新高中共同參與，完整展現全臺高校音樂班跨校、跨區合作的規模與能量。

十五日下午在衛武營榕樹廣場舉行馬勒交響曲公開彩排，以對外開放方式進行，讓學生在公共場域中進行大型交響作品排練，並邀請民眾近距離觀摩音樂製作歷程。

高雄中學音樂組長梁譯云說，公開彩排不僅是演出準備的一環，更是一種教育實踐，讓學生理解專業團隊運作、排練紀律與舞台責任，同時也使音樂教育成果得以向社會開放，促進藝術教育與公共文化的連結。

另，衛武營各排練室將同步舉行「第七屆高校音樂聯展大師班」，本屆大師班整合南部在地高等音樂教育資源，邀請國立中山大學音樂系與國立高雄師範大學音樂系教授群共同指導，課程涵蓋鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、長笛、單簧管、雙簧管、聲樂等多元主修領域，透過實務導向的教學，深化學生在演奏技巧、音樂詮釋與專業表現上的能力，並建立高中至高等音樂教育的銜接機制。

十六日下午第七屆高校音樂聯展將於衛武營音樂廳登場，節目內容涵蓋雙鋼琴、國樂團、管樂團、擊樂團、爵士樂團、弦樂團與大型管弦樂團演出，充分展現各校音樂班在不同領域的專長特色與整體音樂教育的豐富面貌，藉由多元豐富的音響色彩交織出青春的活力樂章。