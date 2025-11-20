第七屆「跨越海峽來鄉建」聚焦農文旅可持續發展 共探兩岸鄉村振興新模式
【本報大陸新聞中心 報導】11月6日至7日，第七屆「跨越海峽來鄉建」活動在福建泰寧·耕讀李家舉行，本屆活動主題為「農文旅可持續發展路徑探索」。
活動由中共泰寧縣委統戰部、泰寧縣城鄉建設和交通運輸局、泰寧縣杉城鎮人民政府主辦，泰寧縣梅口鄉人民政府、泰寧縣杉城鎮際溪村民委員會、上趣開新創意策劃有限公司、北京觀度文旅產業發展有限公司聯合協辦，福建省青年建築師協會支持。
此次盛會彙聚了兩岸農文旅領域的專家學者、青年學者及企業代表等40餘人，通過實地考察、沙龍對話、成果展示等多元形式，將臺灣社區營造創新模式與泰寧鄉村生態文化優勢結合，深化交流兩岸鄉建鄉創合作新機遇，共同探索一條以ESG（環境、社會、治理）理念為導向的鄉村全面振興可持續發展新路徑。
值得關注的是，住房和城鄉建設部村鎮建設司一級巡視員董紅梅一行在活動期間深入泰寧縣際溪村進行實地調研，就傳統村落保護、鄉村產業發展以及閩臺鄉建鄉創合作等工作給予了重要指導。福建省住建廳副廳長李智勇及市、縣有關部門領導陪同調研。
▲住房和城鄉建設部村鎮建設司一級巡視員董紅梅實地調研。
聚焦農文旅可持續發展與ESG深度融合
本次活動以「農文旅可持續發展」為核心，首次將國際前沿的ESG理念（環境、社會、治理）深度融入鄉村振興實踐中。活動旨在通過展示臺灣社區可持續發展的前沿案例和福建鄉村振興的豐碩成果，構建起兩岸鄉村發展經驗互學互鑒的橋樑。
在開幕式上，泰寧縣杉城鎮鎮長朱安緯在致辭中對遠道而來的兩岸嘉賓表示熱烈歡迎，他指出泰寧擁有獨特的生態優勢和深厚的文化底蘊，期待借鑒兩岸鄉村在可持續發展方面的經驗和模式，共同探索農文旅融合發展，促進更多合作專案在泰寧落地生根。
上趣開新團隊創辦人宓雄在開幕式上表示，團隊紮根福建鄉村十一年以來，以創新的陪護式鄉建鄉創模式獲得各方肯定，未來團隊不僅停留在「鄉建鄉創」層面，更會借助優質的政策方針和自然人文生態，去構建一個「心靈原鄉」大整體，以農文旅作為關鍵載體，以數智科技驅動釋放鄉村新質生產力，構建一個有溫度、有未來的鄉村生命體。
隨後，中國社科鄉村振興（福建）研究院唐建陽院長代表和泰寧縣耕讀文化研究會秘書長王世發代表簽署合作意向書，標誌著雙方將共同發力，為鄉村全面振興戰略的深入實施、ESG（環境、社會、治理）永續發展理念的有效踐行以及閩臺融合政策的扎實落地，貢獻堅實力量。
▲簽署合作意向書。
沙龍對話，兩岸專家共話鄉村永續發展
在「兩岸專家對話沙龍」環節，來自臺灣與大陸的專家學者、企業代表圍繞「永續鄉村與農文旅融合發展」展開深度交流。
臺灣產業永續發展協會理事長何毅夫，分享了臺灣在ESG（環境、社會、治理）永續理念方面的具體做法，為大陸鄉村建設提供了借鑒。
數智兩岸科創中心創始人邱志榮，強調文旅民宿業者必須兼顧生態環保、運營效率和多元盈利，將可持續理念貫穿於前期改造與日常運營全過程。
臺灣社區重建協會常務監事、暨南國際大學副教授許文忠，提出創新應突破既有規則，以創新為主、標準為輔，並展望兩岸在鄉村發展上應實現共同進步。
清華大學兩岸發展研究院及海峽現代農業研究院執行長杜永盛，分享了臺灣農文旅的發展模式。
作為本地企業代表，北京觀度文旅有限公司楊明睿分享了在耕讀李家「ANNAPANA安納班納·泰寧3.0」項目，秉持「先保護、再開發」的原則，以「大健康+康養+ESG+文旅」模式推動區域運營。
杉城鎮代表鄒家華則講述了耕讀李家十年的發展歷程，他分享上趣開新團隊入駐後，際溪村從沉寂鄉村到文旅新地標的蝶變故事。
沙龍主持人、上趣開新規劃顧問陳大引教授總結指出，「跨越海峽來鄉建」活動成功舉辦七屆，已由單次座談發展為跨地域的實踐社群，未來的目標是將對話積累轉化為持續推動兩岸在地合作專案，讓理念變為行動。
▲對話沙龍。
多元沉浸式活動感受鄉村魅力
除了沙龍對話，活動還通過多形式的沉浸式體驗環節，展現泰寧鄉村的自然與文化魅力。
嘉賓們體驗了大金湖沿線考察、古城夜遊等環節，也進行了耕讀李家巡禮，走訪李家岩、鐵皮石斛園、安納班納、途中家舍等特色點位。
嘉賓們還親身體驗了泰寧獨具特色的非遺專案魚子燈、儺舞，領略了傳統文化與鄉村旅遊的融合魅力。泉州師範學院音樂與舞蹈學院學生帶來的民族舞、南音及器樂表演將活動氣氛推向高潮。
▲泰寧非遺民俗魚子燈體驗。
地道的「豆腐宴」「有機魚」等泰寧特色菜更讓嘉賓們在舌尖上感受「好山好水」的滋養。
這場以「農文旅可持續發展路徑探索」為主題的盛會，不僅是一次跨越海峽的思想碰撞，更是一場紮根鄉土的實踐探索，讓兩岸智慧在閩西北的青山綠水間交融，為鄉村全面振興注入了溫暖而強勁的力量。
