第七波信用管制滿一年 永慶房產集團：中南部包辦量縮最少前六名

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

自去年9月19日信用管制後，七都成屋交易量呈現全面量縮。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點管制前後一年七都各行政區的成屋交易量減幅，發現量縮幅度最少前六名由中南部行政區包辦，其中高雄市三民區交易量減幅僅36.7%，全台減幅最少。

交易量減幅最小前十名行政區，高雄市就占三席，分別為三民區、苓雅區與前鎮區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄三民區生活圈機能成熟、房價屬親民價位，加上交通便利與學區資源充足，吸引首購與自住族穩定進場；苓雅區有捷運雙線路網，與前鎮區共享核心商圈，加上兩區皆受亞洲新灣區建設題材帶動買氣，顯示南部房市剛性需求仍具穩定支撐力。

整體而言，南部量縮幅度較北部小，主要與市場結構有關。南部房價基期較低，購屋總價相對可負擔，讓自住族群房貸壓力較輕；加上自住比重高、投資性買盤比例相對低，即使信用管制上路，市場反應仍相對平穩。同時，區域建設與產業發展持續推進，如南科、亞灣等帶動人口與就業穩定，成為支撐南部房市的關鍵動能。

中部與南部其他城市也展現相似特性。台中西區受草悟道、公益路商圈完善生活機能支撐，吸引購屋族群長期置產；台南東區則為市中心主要精華地段之一，鄰近台南火車站與南紡購物中心，區內商業發展蓬勃、人文氛圍濃厚，兼具生活機能與交通便利性，吸引大量人口定居，成為台南自住熱區代表。整體來看，中南部抗跌區域普遍具備生活成熟、房價合理與剛需穩定等特性，展現出市場的長期韌性與發展潛力。

相較於南部，北部房價高受信用管制影響更明顯，整體交易量下滑幅度比南部高一些。不過部分核心區仍展現穩定剛需，其中以台北市大安區與新北市中和區最具代表性。陳金萍表示，大安區為北市高端自住與置產首選，生活機能完善、名校資源集中，即使房價高、貸款條件收緊，仍有穩定自住與長期持有族群支撐。至於中和區則受惠捷運中和新蘆線與環狀線串聯，加上新案供給穩定，吸引換屋與首購族進場。

若與南部區域相比，北部區如中永和雖具交通與生活優勢，但房價基期高、購屋族仰賴購屋貸款比例高，一旦貸款條件收緊或市場觀望情緒升溫，交易狀況首當其衝受到影響。反觀高雄三民、苓雅區總價平均落在1000至1500萬元間，房價親民、自住支撐力強，量縮幅度自然較小。

陳金萍分析，信用管制措施上路一年後，全台成屋交交量雖普遍收縮，但減幅較小的行政區多具價格合理、自住穩定、建設題材等特性，展現房市長期潛力。對購屋族而言，關注這類「量縮少、支撐力強」的區域，無論自住或長期投資，皆具相對安全與成長空間。

