第七波管制上路逾1年 新竹、台中房價指數年跌逾6％

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波信用管制上路逾1年，房仲業者發布自家最新房價指數，對比去年同期，第三季七都指數全部呈現年跌，又以新竹縣市、台中市跌幅較大、年跌幅逾6%。進一步觀察雙北市公寓房價指數走勢，第三季年跌幅8%起跳，台北市公寓年跌幅更逾1成。

根據最新發布的政大永慶七都大樓房價指數，台北市年跌3.4%、新北市年跌2.3%、桃園市年跌3.8%、新竹縣市年跌6.2%、台中市年跌6.7%、台南市年跌2.9%，以及高雄市年跌4.1%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，自去年919實施信用管制以來，因貸款條件收緊拉高進場門檻，使潛在買方轉趨保守並期待價格下修。同時，由於房市待售房屋增加，賣方為促成交易也開始調降房價，導致今年七都大樓房價指數全面回調。

過往房價漲越快 此波修正力道越強

至於，台中市和新竹縣市跌幅較深，郭翰認為，隨著第七波信用管制上路、貸款額度收緊與買方購屋負擔增加的狀況下，買氣降溫，導致台中市的中古市場率先出現價格鬆動；新竹縣市則隨政策收緊對買氣造成衝擊，使房價出現回落，顯示前期漲幅過快的區域修正力道最強。

另外，觀察信用管制前後兩年雙北市大樓和公寓指數，可見政策前均呈現年漲幅，政策後則同步下修。第三季台北市公寓指數為105.90，年跌幅達10.1%，新北市公寓指數117.75，年跌8.2%，公寓房價修正幅度超越大樓，且雙北公寓指數均已回落至2021年水準。

郭翰說明，雙北市公寓因屋齡較高、貸款成數較低，加上投資需求減弱等因素，在買氣放緩時更容易出現價格修正，因此跌幅高於大樓。

